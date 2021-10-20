Російське гумористичне шоу скопіювало ідею номера у "95 кварталу" (відео)

У номері, показаному на російському телеканалі, можна знайти багато спільного зі сценкою "95 кварталу".

Російське гумористичне "Шоу великої країни", яке транслюється на телеканалі "Росія 1", скопіювало ідею номера у "95 кварталу". Подібність можна помітити, якщо переглянути відразу обидва номери.

Так, в 2020-му році "95 квартал" випустив гумористичний номер з коміком Юрієм Ткачем і співачкою Jerry Heil про веганів. За сюжетом номера хлопець приводить дівчину-веганку знайомитися з батьком, який є великим шанувальником м’ясної їжі. Молода людина відзначає, що і він сам теж веган. У випуску "Шоу великої країни", який вийшов лише у вересні цього року, зав’язка точно така ж: хлопець приводить свою подругу знайомитися з батьками, оголосивши, що вони обидва вегани.

Кадр з торішнього номера "95 кварталу"

Далі за сюжетом в обох номерах батьки починають дуже журитися і вмовляти дітей різними способами хоч щось з’їсти. При цьому в обох номерах батьки навіть не знають значення слова "веган", вважаючи це то хворобою, то іншою назвою гомосексуальності.

І в українському номері, і в російському, який вийшов через рік, батьки з великою теплотою згадують про хряків, яким довелося померти, щоб на столі була свинина, умовляючи гостей поїсти.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в мережі піднявся скандал через обкладинку російського Elle про "дружбу народів" з Україною.