Депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум пришла в Раду с сумкой Gucci за 57 тысяч гривен (фото)

Нардеп пришла в Раду с сумкой стоимостью в несколько средних зарплат.

Народный депутат от партии "Батькивщина" Алена Шкрум пришла на заседание Верховной Рады с дизайнерской сумкой от Gucci за 2190 долларов, что в переводе на гривны составляет чуть более 57-ми тысяч. Отметим, что средняя зарплата в Украине за январь-август 2021 составила 13 525 гривен.

Соответствующие снимки сделал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Депутат пришла в Раду с брендовой сумкой

Алена Шкрум показала стильный образ

Как свидетельствуют данные с сайта по продаже одежды Farefatch, стоимость таких моделей сумок колеблется от 1850 до 2190 долларов. Такая маленькая стеганая сумка на плечо GG Marmont, которую, судя по всему, носит Шкрум, стоит 2190 долларов. Ею нардеп дополнила стильный наряд измурудного цвета.

Такая сумка, как у депутата, но бежевого цвета стоит 2190 долларов

Отметим, что данные налоговые декларации нардепа свидетельствуют о том, что в ее владении находится три квартиры в Киеве площадью 128 кв.м, 110 кв.м и 136,6 кв.м, а также паркоместа.

Алена Шкрум — народный депутат Верховной рады VIII и IX созывов от партии "Батькивщина", а также общественный деятель, юрист и правозащитник. Шкрум училась в Кембриджском университете и университете Сорбонны. Несколько лет проработала юристом. 33-летний политик замужем за правозащитником Дмитрием Наталухой, который также является народным депутатом IX созыва.

Как сообщал "Телеграф", депутаты в Раде не первый раз хвастаются дорогими брендами. Так, ранее народных избранниц можно было увидеть в ремне Louis Vuitton и сумочками по 50 тысяч гривен.