Депутат від "Батьківщини" Олена Шкрум прийшла в Раду з сумкою Gucci за 57 тисяч гривень (фото)

Нардеп прийшла в Раду з сумкою вартістю в кілька середніх зарплат.

Народний депутат від партії "Батьківщина" Олена Шкрум прийшла на засідання Верховної Ради з дизайнерської сумкою від Gucci за 2190 доларів, що становить трохи більше 57-ми тисяч гривень. Відзначимо, що середня зарплата в Україні за січень-серпень 2021 склала 13 525 гривень.

Відповідні знімки зробив кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Депутат прийшла в Раду з брендовою сумкою

Алена Шкрум показала стильний образ

Як свідчать дані з сайту з продажу одягу Farefatch, вартість таких моделей сумок коливається вiд 1850 до 2190 доларів. Така маленька стегана сумка на плече GG Marmont, яку, судячи з усього, носить Шкрум, коштує 2190 доларів. Нею нардеп доповнила стильний наряд ізмурудного кольору.

Така сумка, як у депутата, але бежевого кольору варто 2190 доларів

Відзначимо, що дані податкові декларації нардепа свідчать про те, що у володінні Олени Шкрум знаходиться три квартири в Києві площею 128 кв.м, 110 кв.м і 136,6 кв.м, а також паркомісця.

Алена Шкрум — народний депутат Верховної ради VIII і IX скликань від партії "Батьківщина", а також громадський діяч, юрист і правозахисник. Шкрум вчилася в Кембріджському університеті та університеті Сорбонни. Кілька років пропрацювала юристом. 33-річний політик одружена з правозахисником Дмитром Наталухою, який також є народним депутатом IX скликання.

Як повідомляв "Телеграф", депутати в Раді не вперше хваляться дорогими брендами. Так, раніше народних обраниць можна було побачити в ремені Louis Vuitton і сумочками по 50 тисяч гривень.