"Человейник" размером с небольшой город: питерский дом удивил иностранцев (фото)
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Дом находится в поселке Кудрово, который является пригородом Санкт-Петербурга.
Многоквартирное жилье, когда у тебя вокруг десятки и сотни соседей уже мало кого удивляет. А если соседей по дому — тысячи?
Пользователей форума Reddit удивил дом в пригороде Санкт-Петербурга в России в котором живут по разным оценками от 7,5 до 18 тысяч человек. Это приблизительно население таких украинских городов как Скадовск и Дергачи.
В доме 35 подъездов, он построен в виде овала с разноуровневыми этажами. Высота дома от 18 до 25 этажей. Пользователей форума взволновал вопрос — как быть оригинальным в названии Wi-fi точки, нет ли толчеи при входах в здание и как обстоят дела с парковкой.
Отметим — парковка находится внутри овала. Местные жители отмечают, что с нею есть проблемы.
Такая необычная городская застройка в питерском пригороде Кудрово напомнила пользователям город Мега Сити из серии фантастических фильмов и комиксов "Судья Дредд".
В этом доме 3708 квартир и несколько десятков нежилых помещений — под магазины и учреждения. Из-за закольцованной постройки дома жители нижних этажей живут практически без солнечного света, а перед окнами, выходящими во двор — огромная парковка.
Ранее "Телеграф" писал, что в России зафиксировали случаи нового штамма коронавируса.
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