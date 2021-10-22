Укр

"Человейник" размером с небольшой город: питерский дом удивил иностранцев (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Вид на дом с высоты.
Вид на дом с высоты.

Дом находится в поселке Кудрово, который является пригородом Санкт-Петербурга.

Многоквартирное жилье, когда у тебя вокруг десятки и сотни соседей уже мало кого удивляет. А если соседей по дому — тысячи? 

Пользователей форума Reddit удивил дом в пригороде Санкт-Петербурга в России в котором живут по разным оценками от 7,5 до 18 тысяч человек. Это приблизительно население таких украинских городов как Скадовск и Дергачи.

В доме 35 подъездов, он построен в виде овала с разноуровневыми этажами. Высота дома от 18 до 25 этажей. Пользователей форума взволновал вопрос — как быть оригинальным в названии Wi-fi точки, нет ли толчеи при входах в здание и как обстоят дела с парковкой. 

План здания
План здания

Отметим — парковка находится внутри овала. Местные жители отмечают, что с нею есть проблемы. 

Такая необычная городская застройка в питерском пригороде Кудрово напомнила пользователям город Мега Сити из серии фантастических фильмов и комиксов "Судья Дредд". 

Вверху - вид сверху на двор, внизу - кадр из фильма 2012 года
Вверху - вид сверху на двор, внизу - кадр из фильма 2012 года

В этом доме 3708 квартир и несколько десятков нежилых помещений — под магазины и учреждения. Из-за закольцованной постройки дома жители нижних этажей живут практически без солнечного света, а перед окнами, выходящими во двор — огромная парковка. 

Ранее "Телеграф" писал, что в России зафиксировали случаи нового штамма коронавируса

Теги:
#Санкт-Петербург #РФ #Дом
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