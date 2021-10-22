"Людишник" розміром з невелике місто: пітерський будинок здивував іноземців (фото)

Будинок знаходиться в селищі Кудрово, який є передмістям Санкт-Петербурга.

Багатоквартирне житло, коли у тебе навколо десятки і сотні сусідів вже мало кого дивує. А якщо сусідів по будинку — тисячі?

Користувачів форуму Reddit здивував будинок в передмісті Санкт-Петербурга в Росії в якому живуть за різними оцінками від 7,5 до 18 тисяч осіб. Це приблизно населення таких українських міст як Скадовськ і Дергачі.

У будинку 35 під’їздів, він побудований у вигляді овалу з різнорівневими поверхами. Висота будинку від 18 до 25 поверхів. Користувачів форуму схвилювало питання — як бути оригінальним в назві Wi-fi точки, чи немає штовханини при входах в будівлю і як йдуть справи з паркуванням.

План будівлі

Відзначимо — стоянка знаходиться всередині овалу. Місцеві жителі відзначають, що з нею є проблеми.

Така незвичайна міська забудова в пітерському передмісті Кудрово нагадала користувачам місто Мега Сіті з серії фантастичних фільмів і коміксів "Суддя Дредд".

Вгорі — вид зверху на двір, внизу — кадр з фільму 2012 року

У цьому будинку 3708 квартир і кілька десятків нежитлових приміщень — під магазини та установи. Через закільцьоване спорудження будинку мешканці нижніх поверхів живуть практично без сонячного світла, а перед вікнами, що виходять у двір — величезне паркування.

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