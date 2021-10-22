"Был прадедушкой украинского балета": Екатерина Кухар сообщила о смерти народного артиста

Знаменитому танцору было 88 лет.

Умер народный артист Украины Владимир Денисенко. Его называли "прадедушкой украинского балета".

Печальное известие в своем Инстаграм сообщила балерина Екатерина Кухар. По ее словам, это произошло вчера вечером.

"Плеяду мастеров балетного искусства Украины покинул Народный Артист Украины — Владимир Денисенко. Владимир Андреевич воспитал не одно поколение выдающихся артистов, которые танцуют по всему миру — у него было 34 выпуска и 318 выпускников и для каждого он был прадедушкой украинского балета. Последний из Могикан. Сейчас то время, когда эпоха великих мастеров, по крупицам зажигаются звездами на небе…. Владимир Андреевич навсегда останется в нашем сердце и светлой памяти!", — написала балерина.

Кто такой Владимир Денисенко

Владимир Денисенко — украинский балетмейстер и педагог. В 1953-м году окончил Московское хореографическое училище. С 1956 по1963 служил в Харьковском театре оперы и балета им. Н. Лысенко. С 1964 преподавал в Киевском хореографическом училище и руководил классом мастерства в Киевском театре оперы и балета имени Т. Г. Шевченко.

Среди его учеников такие известные танцоры как Николай Прядченко, Вадим Писарев, Сергей Бережной, В. Федотов, В. Литвинов, С. Лукин, Максим Мотков, Михаил Петухов, а также муж Екатерины Кухар Александр Стоянов.

Владимир Денисенко получил звание народного артиста Украины в 2017-м году.

Как сообщал "Телеграф" ранее, умер актер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в советском фильме о Шерлоке Холмсе.