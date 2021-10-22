"Був прадідом українського балету": Катерина Кухар повідомила про смерть народного артиста

Знаменитому танцюристу було 88 років.

Помер народний артист України Володимир Денисенко. Його називали "прадідом українського балету".

Сумну звістку у своєму Інстаграм повідомила балерина Катерина Кухар. За її словами, це сталося вчора ввечері.

"Плеяду майстрів балетного мистецтва України покинув Народний Артист України — Володимир Денисенко. Володимир Андрійович виховав не одне покоління видатних артистів, які танцюють по всьому світу — у нього було 34 випуски і 318 випускників і для кожного він був прадідом українського балету. Останній з Могікан. зараз той час, коли епоха великих майстрів, по крупицях запалюються зірками на небі .... Володимир Андрійович назавжди залишиться в нашому серці і світлої пам’яті! ", — написала балерина.

Хто такий Володимир Денисенко

Володимир Денисенко — український балетмейстер і педагог. У 1953-му році закінчив Московське хореографічне училище. З 1956 по1963 служив в Харківському театрі опери і балету ім. М. Лисенка. З 1964 викладав в Київському хореографічному училищі і керував класом майстерності в Київському театрі опери та балету імені Т. Г. Шевченка.

Серед його учнів такі відомі танцюристи як Микола Прядченко, Вадим Писарєв, Сергій Бережний, В. Федотов, В. Литвинов, С. Лукін, Максим Мотков, Михайло Пєтухов, а також чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов.

Володимир Денисенко отримав звання народного артиста України у 2017-му році.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, помер актор Віктор Євграфов, який зіграв Моріарті у радянському фільмі про Шерлока Холмса.