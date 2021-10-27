Кроссовки Майкла Джордана продали за 38 млн гривен (фото)
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Игрок выступал в них 37 лет назад.
Бело-красные "Найки" Air Ships в которых Майкл Джордан играл в 1984 году продали с аукциона за 1,47 млн долларов. Это сделало их самыми дорогими кроссовками в мире, ушедшими с молотка.
Об этом сообщает CNN.
Кроссовки продали на аукционе Sothebyʼs коллекционеру Нику Фиорелле. Сумма, которую он заплатил за кроссовки эквивалентна более чем 38 млн гривен.
Кроссовки особенны не только тем, что их носил тогда еще молодой игрок НБА Майкл Джордан, который был восходящей звездой баскетбола. Линейку бренда назвали его прозвищем и разработали специально для спортсмена. Air Jordan — так баскетболиста называли за впечатляющую способность прыгать. В 1984 бренд Nike предложил спортсмену сотрудничество и разработку линейки специально для него — первый подобный опыт коллаборации.
Первый контракт с "Найк" Джордан подписал на пять лет. Отметим, что самые первые "джорданы" были черно-красные, но их использовать запрещали, вплоть до наказания штрафами.
Ранее "Телеграф" писал, что на украинском аукционе продают букинистическую редкость за 4,7 млн грн.
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