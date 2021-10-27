Укр

Кроссовки Майкла Джордана продали за 38 млн гривен (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кроссовки Майкла Джордана.
Кроссовки Майкла Джордана.

Игрок выступал в них 37 лет назад.

Бело-красные "Найки" Air Ships в которых Майкл Джордан играл в 1984 году продали с аукциона за 1,47 млн долларов. Это сделало их самыми дорогими кроссовками в мире, ушедшими с молотка. 

Об этом сообщает CNN.

Кроссовки продали на аукционе Sothebyʼs коллекционеру Нику Фиорелле. Сумма, которую он заплатил за кроссовки эквивалентна более чем 38 млн гривен. 

Майкл Джордан в кроссовках в 1984 году
Майкл Джордан в кроссовках в 1984 году

Кроссовки особенны не только тем, что их носил тогда еще молодой игрок НБА Майкл Джордан, который был восходящей звездой баскетбола. Линейку бренда назвали его прозвищем и разработали специально для спортсмена. Air Jordan — так баскетболиста называли за впечатляющую способность прыгать. В 1984 бренд Nike предложил спортсмену сотрудничество и разработку линейки специально для него — первый подобный опыт коллаборации. 

Первый контракт с "Найк" Джордан подписал на пять лет. Отметим, что самые первые "джорданы" были черно-красные, но их использовать запрещали, вплоть до наказания штрафами. 

Ранее "Телеграф" писал, что на украинском аукционе продают букинистическую редкость за 4,7 млн грн

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