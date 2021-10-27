Кросівки Майкла Джордана продали за 38 млн. гривень (фото)

Гравець виступав в них 37 років тому.

Біло-червоні "Найки" Air Ships у яких Майкл Джордан грав у 1984 році продали з аукціону за 1,47 млн доларів. Це зробило їх найдорожчими кросівками у світі, що пішли з молотка.

Про це повідомляє CNN.

Кросівки продали на аукціоні Sotheby’s колекціонерові Ніку Фіореллі. Сума, яку він заплатив за кросівки, еквівалентна більш ніж 38 млн гривень.

Майкл Джордан у кросівках у 1984 році

Кросівки особливі не лише тим, що їх носив тоді ще молодий гравець НБА Майкл Джордан, який був зіркою баскетболу. Лінійку бренду назвали його прізвиськом та розробили спеціально для спортсмена. Air Jordan — так баскетболіста називали за вражаючу здатність стрибати. У 1984 році бренд Nike запропонував спортсмену співпрацю і розробку лінійки спеціально для нього — перший подібний досвід колаборації.

Перший контракт із "Найком" Джордан підписав на п’ять років. Зазначимо, що перші "джордани" були чорно-червоні, але їх використовувати забороняли, аж до покарання штрафами.

Раніше " Телеграф " писав, що на українському аукціоні продають букіністичну рідкість за 4,7 млн грн.