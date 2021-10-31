В Риме продают виллу за 550 миллионов долларов: что в ней особенного

Суд Рима планирует выставить виллу на продажу в январе следующего года

Величественная вилла в центре Рима, в которой находится единственная в мире потолочная фреска итальянского художника Караваджо, будет выставлена на аукцион по стартовой 547 миллионов долларов, подтвердил суд в Риме.

Об этом пишет CNN.

В то время как большая часть особняка была разрушена в 19 веке, вилла "Аврора" является единственной оставшейся частью более крупной виллы Людовизи – дома 16 века, который считался "одним из чудес света", по словам историка искусства Клаудио Стринати в колонке для daily Repubblica.

Вилла "Аврора" находится всего в двух шагах от Виа Венето – культовой улицы, увековеченной режиссером "Сладкой жизни" Федерико Феллини. Вилла окружена садом и различными гаражами, она занимает в общей сложности 2800 квадратных метров, согласно документам о публичных продажах, опубликованным Министерством юстиции Рима.

В шестиэтажном здании находится множество произведений искусства, в том числе настенная живопись маслом, приписываемая Микеланджело Меризи да Караваджо, более известному просто как Караваджо.

Микеланджело Меризи да Караваджо

На потолке небольшой комнаты площадью 2,75 квадратных метра фреска Караваджо "Вилла Аврора" изображает трех богов: Юпитера, Нептуна и Плутона, когда они собираются вокруг полупрозрачного шара.

Картину предположительно заказал кардинал Франческо Марией Дель Монте в 1597 году, который использовал эту комнату в качестве алхимической лаборатории, согласно проведенной экспертизе.

По словам Алессандро Цуккари, профессора истории современного искусства Римского университета Сапиенца, оценочная стоимость картины составляет более 360 млн долл. Цуккари, которого трибунал вызвал для оценки произведения искусства внутри здания, пришел к выводу, что картина Караваджо бесценна и является единственной фреской одного из величайших художников современности.

Фреска Авроры Джованни Франческо Барбьери

Вилла также украшена фресками художника эпохи барокко Джованни Франческо Барбьери, известного как Гверчино, который работал на вилле между 1621 и 1623 годами. Среди работ Гверчино – фреска Авроры, римской богини, написанная для племянника папы Григория XV Алессандро Людовизи.

Вилла Аврора принадлежит семье Бонкомпаньи Людовизи, которые являются потомками папы Григория XV. Однако никаких подробностей о судебных причинах, лежащих в основе аукционной продажи, раскрыто не было. Но содержание имущества обойдется недешево. Одним из условий для того, кто купит недвижимость, будет потратить 11 млн евро на работы по реставрации дома.

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