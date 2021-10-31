У Римі продають віллу за 550 мільйонів доларів: що у ній особливого

Суд Риму планує виставити віллу на продаж у січні наступного року

Велична вілла в центрі Риму, в якій знаходиться єдина у світі стельова фреска італійського художника Караваджо, буде виставлена на аукціон за 547 мільйонів доларів, підтвердив суд у Римі.

Про це пише CNN.

У той час як більша частина особняка була зруйнована в 19 столітті, вілла "Аврора" є єдиною частиною більшої вілли Людовізі, що залишилася, — будинку 16 століття, який вважався "одним із чудес світу", за словами історика мистецтва Клаудіо Стрінаті в колонці для daily Repubblica .

Вілла "Аврора" знаходиться всього за два кроки від Віа Венето – культової вулиці, увічненої режисером "Солодкого життя" Федеріко Фелліні. Вілла оточена садом і різними гаражами, вона займає загалом 2800 квадратних метрів, згідно з документами про публічні продажі, опубліковані Міністерством юстиції Риму.

У шестиповерховому будинку знаходиться безліч творів мистецтва, у тому числі настінний живопис олією, що приписується Мікеланджело Мерізі да Караваджо, більш відомого просто як Караваджо.

Мікеланджело Мерізі да Караваджо

На стелі невеликої кімнати площею 2,75 квадратних метра фреска Караваджо "Вілла Аврора" зображує трьох богів: Юпітера, Нептуна та Плутона, коли вони збираються навколо напівпрозорої кулі.

Картину ймовірно замовив кардинал Франческо Марія Дель Монте в 1597 році, який використовував цю кімнату як алхімічну лабораторію, згідно з проведеною експертизою.

За словами Алессандро Цуккарі, професора історії сучасного мистецтва Римського університету Сапієнца, оцінна вартість картини становить понад 360 млн дол. Цуккарі, якого трибунал викликав для оцінки витвору мистецтва всередині будівлі, дійшов висновку, що картина Караваджо безцінна і є єдиною фрескою одного з найбільших художників сучасності.

Фреска Аврори Джованні Франческо Барб’єрі

Вілла також прикрашена фресками художника епохи бароко Джованні Франческо Барб’єрі, відомого як Гверчіно, який працював на віллі між 1621 та 1623 роками. Серед робіт Гверчіно – фреска Аврори, римської богині, написана для племінника папи Григорія XV Алессандро Людовізі.

Вілла Аврора належить сім’ї Бонкомпанії Людовізі, які є нащадками папи Григорія XV. Проте жодних подробиць про судові причини, що лежать в основі аукціонного продажу, не було розкрито. Проте утримання майна коштуватиме недешево. Однією з умов для того, хто придбає нерухомість, витратити 11 млн євро на роботи з реставрації будинку.

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