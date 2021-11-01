Хорошего человека должно быть много: звезды, которые не переживают из-за лишнего веса

Они не смогли победить лишний вес, но их это и не особо заботит.

Эти известные женщины не гоняются за стандартами красоты и не жаждут идеальных форм "90-60-90". Им комфортно в своем теле и они так прекрасно себя чувствуют.

"Телеграф" предлагает вам топ-5 мировых знаменитостей, которые всю жизнь борются с лишним весом, но это не мешает им нравиться самим себе и в размере "plus-size".

Кейт Уинслет

Еще с юности Кейт Уинслет была жертвой подколов от сверстников за свой лишний вес. Естественно, это отразилось на жизни актрисы: она постоянно пыталась похудеть и мучила себя диетами. Но после рождения дочери, Уинслет приняла себя и перестала гоняться за стандартами красоты.

Кейт Уинслет

Мелисса Маккарти

Одна из самых ярких комедийных актрис размера "plus-size". Маккарти обладает прекрасным чувством юмора и самоиронией. Актриса принимает себя и не мучает себя диетами. Более того, она научилась подбирать отличные наряды ей по фигуре.

Мелисса Маккарти

Вупи Голдберг

Вупи Голдберг никогда не стеснялась своих форм, а даже гордиться тем, что дала ей природа. На критику по поводу своей фигуры она всегда отвечает: "Лишний вес — таланту не помеха".

Вупи Голдберг

Эшли Грэхем

Одна из самых успешных и востребованных моделей plus-size. Эшли не боится и не стесняется своих форм. Она часто публикует откровенные фото на своей странице в соцсети, призывая всех не стесняться своих фигур.

Эшли Грэхем

Кристина Агилера

Известная певица часто "путала" своих поклонников своими формами: то она стройная и подтянутая, то появляется в достаточно пышном "варианте". Но судя по Агилере ее не особо заботит ее вес. Певица отмечала, что принимает себя в своем теле, каким бы оно не было.

Кристина Агилера

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