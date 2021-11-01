Укр

Хорошего человека должно быть много: звезды, которые не переживают из-за лишнего веса

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Все эти женщины талантливы и красивы несмотря на лишний вес Новость обновлена 01 ноября 2021, 14:09
Все эти женщины талантливы и красивы несмотря на лишний вес

Они не смогли победить лишний вес, но их это и не особо заботит.

Эти известные женщины не гоняются за стандартами красоты и не жаждут идеальных форм "90-60-90". Им комфортно в своем теле и они так прекрасно себя чувствуют. 

"Телеграф" предлагает вам топ-5 мировых знаменитостей, которые всю жизнь борются с лишним весом, но это не мешает им нравиться самим себе и в размере "plus-size".

Кейт Уинслет

Еще с юности Кейт Уинслет была жертвой подколов от сверстников за свой лишний вес. Естественно, это отразилось на жизни актрисы: она постоянно пыталась похудеть и мучила себя диетами. Но после рождения дочери, Уинслет приняла себя и перестала гоняться за стандартами красоты. 

Кейт Уинслет
Кейт Уинслет

Мелисса Маккарти

Одна из самых ярких комедийных актрис размера "plus-size". Маккарти обладает прекрасным чувством юмора и самоиронией. Актриса принимает себя и не мучает себя диетами. Более того, она научилась подбирать отличные наряды ей по фигуре.

Мелисса Маккарти
Мелисса Маккарти

Вупи Голдберг

Вупи Голдберг никогда не стеснялась своих форм, а даже гордиться тем, что дала ей природа. На критику по поводу своей фигуры она всегда отвечает: "Лишний вес — таланту не помеха".

Вупи Голдберг
Вупи Голдберг

Эшли Грэхем

Одна из самых успешных и востребованных моделей plus-size. Эшли не боится и не стесняется своих форм. Она часто публикует откровенные фото на своей странице в соцсети, призывая всех не стесняться своих фигур. 

Эшли Грэхем
Эшли Грэхем

Кристина Агилера

Известная певица часто "путала" своих поклонников своими формами: то она стройная и подтянутая, то появляется в достаточно пышном "варианте". Но судя по Агилере ее не особо заботит ее вес. Певица отмечала, что принимает себя в своем теле, каким бы оно не было.

Кристина Агилера
Кристина Агилера

Ранее "Телеграф" писал, кто из знаменитостей сменил пол и не пожалел об этом.

Теги:
#Кристина Агилера #Кейт Уинслет #Мелисса МакКарти #Кейт Уинслетт #Эшли Грэхем #Вупи Голберг
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