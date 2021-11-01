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Хорошої людини має бути багато: зірки, які не переживають через зайву вагу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Всі ці жінки талановиті та красиві незважаючи на зайву вагу Новина оновлена 01 листопада 2021, 14:09
Всі ці жінки талановиті та красиві незважаючи на зайву вагу

Вони не змогли перемогти зайву вагу, але їх це не особливо турбує.

Ці відомі жінки не ганяються за стандартами краси та не прагнуть ідеальних форм "90-60-90". Їм комфортно у своєму тілі і вони так чудово почуваються.

"Телеграф" пропонує вам топ-5 світових знаменитостей, які все життя борються із зайвою вагою, але це не заважає їм подобатися самим собі та у розмірі "plus-size".

Кейт Уінслет

Ще з юності Кейт Уінслет була жертвою підколів від однолітків за свою зайву вагу. Звісно, це позначилося життя актриси: вона постійно намагалася схуднути і мучила себе дієтами. Але після народження дочки, Уінслет прийняла себе і перестала ганятися за стандартами краси.

Кейт Уінслет
Кейт Уінслет

Меліса Маккарті

Одна з найяскравіших комедійних акторок розміру "plus-size". Маккарті володіє прекрасним почуттям гумору та самоіронією. Акторка приймає себе і не мучить себе дієтами. На додаток, вона навчилася підбирати чудові вбрання їй за фігурою.

Меліса Маккарті
Меліса Маккарті

Вупі Голдберг

Вупі Голдберг ніколи не соромилася своїх форм, а навіть пишатися тим, що дала їй природа. На критику з приводу своєї фігури вона завжди відповідає: "Зайва вага — таланту не завада".

Вупі Голдберг
Вупі Голдберг

Ешлі Грехем

Одна з найуспішніших і найпопулярніших моделей plus-size. Ешлі не боїться і не соромиться своїх форм. Вона часто публікує відверті фото на своїй сторінці в соцмережі, закликаючи всіх не соромитися своїх фігур.

Ешлі Грехем
Ешлі Грехем

Крістіна Агілера

Відома співачка часто "плутала" своїх шанувальників своїми формами: вона струнка і підтягнута, то з’являється у досить пишному "варіанті". Але, судячи з Агілери, її не особливо турбує її вага. Співачка зазначала, що приймає себе у своєму тілі, яким би воно не було.

Крістіна Агілера
Крістіна Агілера

Раніше "Телеграф" писав, хто зі знаменитостей змінив стать і не пошкодував про це.

Теги:
#Крістіна Агілера #Кейт Уінслет #Мелісса МакКарті #Кейт Вінслет #Ешлі Грехем #Вупі Голдберг
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