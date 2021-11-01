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Жила на 500 гривен в месяц: Тодоренко вспомнила о тяжелом времени в Киеве

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Регина Тодоренко Новость обновлена 01 ноября 2021, 14:37
Регина Тодоренко

Телеведущая рассказала, что мотивировало ее становиться лучше и зарабатывать больше.

Известная украинская телеведущая и певица, которая уже долгое время живет и строит карьеру в России, Регина Тодоренко начинала свой творческий путь с украинской столицы, куда переехала из родной Одессы. 

На своей странице в Инстаграм Тодоренко решила вспомнить тот день, когда она переезжала в Киев. Она считает, что именно этот случай и сформировал ее как личность. Более того, после этого тогда еще юная, начинающая артистка решила, что станет успешной. 

Регина рассказала, что на тот момент у нее не было много денег, и у ее родителей тоже. Она переезжала в Киев, имея 1500 грн в кармане, и 500 грн, которые перед самым отъездом ей всучила мама. 

"Стою на перроне с чемоданом. Холодно, слякоть, в Одессе осень… Мама плачет и сквозь слёзы говорит: "Мне так грустно, что мы не можем тебе помочь. Другие родители детям квартиры и машины дарят, а мы…" — вспоминает Тодоренко, добавляя, что именно этот момент сподвиг ее на свершения и мотивировал ее на успех. 

Сейчас она смогла позволить себе подарит своим маме и папе машину, и вместе с братом они стоят им дом у моря. 

"Наверное именно такие мелочи делают из нас достойных людей" — подытожила Регина.

Напомним, ранее Регина Тодоренко удивила подписчиков "внезапно исчезнувшей" грудью. Позднее ведущая объяснила, куда она пропала.

Теги:
#Телеведущая #Певица #Регина Тодоренко
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