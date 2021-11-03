Какие праздники 3 ноября: народные приметы и запреты на Иларионов день
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Если в этот день тепло и дует слабый ветер, погода сохранится до конца следующего дня.
В среду, 3 ноября, православная церковь почитает память священнослужителя Иллариона Великого. А также в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск, а в мире — День осведомленности о стрессе и Всемирный день медузы.
Илларион Великий жил в III-IV вв. на территории Палестины и изучал науки в Александрии, где и принял христианство. Святой считается основателем нескольких монастырей и первым проповедником монашества в Палестине.
На Руси в это время женщины занимались готовкой и уборкой, а мужчины — ремонтом.
Что нельзя делать 3 ноября:
- Не стоит отправляться в дальний путь.
- Нельзя принимать подарки от незнакомцев.
- Ни в коем случае не отказывайте в помощи.
Народные приметы 3 ноября
- Если до Илларионова дня ни разу не выпадал снег, следующее лето будет засушливым и неурожайным;
- Если 3 ноября выпадает снег, зима установится через 3 недели;
- Небо безоблачное и ясное — скоро придут морозы;
- На Иллариона дым из трубы валит к сильным ночным заморозкам;
- Туманное утро сулит тёплую зиму.
Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.
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