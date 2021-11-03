Які свята 3 листопада: народні прикмети та заборони на Іларіонів день

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде теплою, то буде йти дощ.

У середу, 3 листопада, православна церква вшановує пам’ять священнослужителя Іларіона Великого. А також в Україні відзначають День ракетних військ та артилерії та День інженерних військ, а у світі — День поінформованості про стрес та Всесвітній день медузи.

Іларіон Великий жив у III-IV ст. біля Палестини і вивчав науки в Олександрії, де й прийняв християнство. Святий вважається засновником кількох монастирів та першим проповідником чернецтва в Палестині.

Іларіон Великий

На Русі в цей час жінки займалися приготуванням, а чоловіки — ремонтом.

Що не можна робити 3 листопада:

Не варто вирушати в далеку дорогу.

Не можна брати подарунки від незнайомців.

У жодному разі не відмовляйте у допомозі.

Народні прикмети 3 листопада

Якщо до Іларіонового дня жодного разу не випадав сніг, наступне літо буде посушливим та неврожайним;

Якщо 3 листопада випадає сніг, зима встановиться за 3 тижні;

Небо безхмарне та ясне – скоро прийдуть морози;

На Іларіона дим із труби валить до сильних нічних заморозків;

Туманний ранок обіцяє теплу зиму.

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці відзначатимуть в останній місяць осені.