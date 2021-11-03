Які свята 3 листопада: народні прикмети та заборони на Іларіонів день
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Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде теплою, то буде йти дощ.
У середу, 3 листопада, православна церква вшановує пам’ять священнослужителя Іларіона Великого. А також в Україні відзначають День ракетних військ та артилерії та День інженерних військ, а у світі — День поінформованості про стрес та Всесвітній день медузи.
Іларіон Великий жив у III-IV ст. біля Палестини і вивчав науки в Олександрії, де й прийняв християнство. Святий вважається засновником кількох монастирів та першим проповідником чернецтва в Палестині.
На Русі в цей час жінки займалися приготуванням, а чоловіки — ремонтом.
Що не можна робити 3 листопада:
- Не варто вирушати в далеку дорогу.
- Не можна брати подарунки від незнайомців.
- У жодному разі не відмовляйте у допомозі.
Народні прикмети 3 листопада
- Якщо до Іларіонового дня жодного разу не випадав сніг, наступне літо буде посушливим та неврожайним;
- Якщо 3 листопада випадає сніг, зима встановиться за 3 тижні;
- Небо безхмарне та ясне – скоро прийдуть морози;
- На Іларіона дим із труби валить до сильних нічних заморозків;
- Туманний ранок обіцяє теплу зиму.
Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці відзначатимуть в останній місяць осені.
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