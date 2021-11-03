Актер из сериала "Бригада" скончался от рака в 49 лет
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Дмитрий Гуменецкий был профессиональным военным.
Каст популярного российского сериала "Бригада" потерял одного из своих актеров — 29 октября ушел из жизни актер Дмитрий Гуменецкий. Мужчина сыграл начальника службы безопасности Саши Белого — Шмидта. Ему было всего 49 лет.
Причиной смерти Дмитрияй Гуменецкого стала онкология — артист "проиграл" раку. Последние дни своей жизни Дмитрий провел в хосписе.
Дмитрий Гуменецкий — профессиональный военный, участник обеих кампаний в Чечне. До начала своей актерской карьеры служил в спецназе внутренних войск. Имел звание майора. В 2000 году решил сменить род своей деятельности и снялся в фильме "Нежный возраст". Спустя два года получил роль в сериале "Бригада". Также участвовал в съемках фильмов "Бумер" и "Цена жизни".
В 2015 году жизнь Гуменецкого свернула в криминальное русло. Актера осудили на восемь лет колонии строгого режима за хранение огромного количества наркотиков. В апреле 2021 года был освобожден по УДО в связи с болезнью.
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