Актер из сериала "Бригада" скончался от рака в 49 лет

Дмитрий Гуменецкий был профессиональным военным.

Каст популярного российского сериала "Бригада" потерял одного из своих актеров — 29 октября ушел из жизни актер Дмитрий Гуменецкий. Мужчина сыграл начальника службы безопасности Саши Белого — Шмидта. Ему было всего 49 лет.

Причиной смерти Дмитрияй Гуменецкого стала онкология — артист "проиграл" раку. Последние дни своей жизни Дмитрий провел в хосписе.

Дмитрий Гуменецкий и Сергей Безруков в сериале "Бригада"

Дмитрий Гуменецкий — профессиональный военный, участник обеих кампаний в Чечне. До начала своей актерской карьеры служил в спецназе внутренних войск. Имел звание майора. В 2000 году решил сменить род своей деятельности и снялся в фильме "Нежный возраст". Спустя два года получил роль в сериале "Бригада". Также участвовал в съемках фильмов "Бумер" и "Цена жизни".

Дмитрий Гуменецкий в фильме "Цена жизни"

В 2015 году жизнь Гуменецкого свернула в криминальное русло. Актера осудили на восемь лет колонии строгого режима за хранение огромного количества наркотиков. В апреле 2021 года был освобожден по УДО в связи с болезнью.

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