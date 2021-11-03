Рус

Актор із серіалу "Бригада" помер від раку у 49 років

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
159
Дмитро Гуменецький Новина оновлена 03 листопада 2021, 10:57
Дмитро Гуменецький

Дмитро Гуменецький був професійним військовим.

Каст популярного російського серіалу "Бригада" втратив одного зі своїх акторів — 29 жовтня пішов із життя актор Дмитро Гуменецький. Чоловік зіграв начальника служби безпеки Саші Білого — Шмідта. Йому було лише 49 років.

Причиною смерті Дмитра Гуменецького стала онкологія — артист "програв" раку. Останні дні свого життя Дмитро провів у хоспісі.

Дмитро Гуменецький та Сергій Безруков у серіалі "Бригада"
Дмитро Гуменецький та Сергій Безруков у серіалі "Бригада"

Дмитро Гуменецький – професійний військовий, учасник обох кампаній у Чечні. До початку своєї акторської кар’єри служив у спецназі внутрішніх військ. Мав звання майора. У 2000 році вирішив змінити рід своєї діяльності та знявся у фільмі "Ніжний вік". Через два роки здобув роль у серіалі "Бригада". Також брав участь у зйомках фільмів "Бумер" та "Ціна життя".

Дмитро Гуменецький у фільмі "Ціна життя"
Дмитро Гуменецький у фільмі "Ціна життя"

У 2015 році життя Гуменецького повернуло до кримінального річища. Актора засудили до восьми років колонії суворого режиму за зберігання величезної кількості наркотиків. У квітні 2021 року був звільнений за УДЗ у зв’язку з хворобою.

Раніше "Телеграф" писав, що російський співак Прохор Шаляпін став удівцем через 2 місяці після весілля. Його дружина, канадка Тетяна-Клаудія, померла від коронавірусу.

Теги:
#Смерть #Актор #Бригада #Російський актор
На протесті багато учасників — без масок
Київ
Противники вакцинації від COVID-19 перекрили центр Києва, проїхати неможливо (карта, фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На протесті багато учасників — без масок
Противники вакцинації від COVID-19 перекрили центр Києва, проїхати неможливо (карта, фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Кабмін України може суттєво оновитися
Нардепів поставили перед фактом: хто з міністрів вилетить із Кабміну вже цього тижня
Дата публікації
Категорія
В аварії у Харкові загинув 58-річний Ігор Носов
"Це не ДТП, а вбивство": дочка загиблого в аварії з Колею Харківським
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Розшукуваний хакер, який навчався у Туреччині – з ким зустрічався Антон Поляков перед смертю
Дата публікації
Категорія
Лікарня
Простий аналіз крові може вказати на запалення легень при COVID-19