Актор із серіалу "Бригада" помер від раку у 49 років

Дмитро Гуменецький був професійним військовим.

Каст популярного російського серіалу "Бригада" втратив одного зі своїх акторів — 29 жовтня пішов із життя актор Дмитро Гуменецький. Чоловік зіграв начальника служби безпеки Саші Білого — Шмідта. Йому було лише 49 років.

Причиною смерті Дмитра Гуменецького стала онкологія — артист "програв" раку. Останні дні свого життя Дмитро провів у хоспісі.

Дмитро Гуменецький та Сергій Безруков у серіалі "Бригада"

Дмитро Гуменецький – професійний військовий, учасник обох кампаній у Чечні. До початку своєї акторської кар’єри служив у спецназі внутрішніх військ. Мав звання майора. У 2000 році вирішив змінити рід своєї діяльності та знявся у фільмі "Ніжний вік". Через два роки здобув роль у серіалі "Бригада". Також брав участь у зйомках фільмів "Бумер" та "Ціна життя".

Дмитро Гуменецький у фільмі "Ціна життя"

У 2015 році життя Гуменецького повернуло до кримінального річища. Актора засудили до восьми років колонії суворого режиму за зберігання величезної кількості наркотиків. У квітні 2021 року був звільнений за УДЗ у зв’язку з хворобою.

Раніше "Телеграф" писав, що російський співак Прохор Шаляпін став удівцем через 2 місяці після весілля. Його дружина, канадка Тетяна-Клаудія, померла від коронавірусу.