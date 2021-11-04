Новолуние в ноябре 2021: что можно и что нельзя делать 4 ноября
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Новолуние — это день время, когда можно планировать новые дела.
В четверг, 4 ноября, состоится последнее новолуние осени 2021. И хоть это и сложное в эмоциональном плане время, в новолуние можно и даже нужно начинать что-то новое и планировать цели наперед.
"Телеграф" рассказывает, какие особенности у новолуния 4 ноября, и что можно и нельзя делать в это время.
Новолуние в ноябре 2021: время
Новолуние пройдет 4 ноября 2021 года в 23:15 по Киеву. Небесное тело будет находиться в знаке Скорпиона. Также этому дню покровительствует Венера.
Что можно делать в новолуние 4 ноября
- Стоит сформулировать и составить цели на будущее, определиться с мечтами.
- Можно поэкспериментировать со стрижкой.
- Если вы планируете садиться на диету — новолуние подходящее время, чтобы сделать первый шаг.
- Идеальным будет отказ от вредных привычек.
- Можно браться за выполнение задач, которые не удавалось решить ранее.
- Стоит провести генеральную уборку в доме и выбросить все ненужное.
Что нельзя делать в новолуние 4 ноября
- Лучше отказаться от физических нагрузок.
- Нельзя ссориться, конфликтовать и выяснять отношения.
- Лучше не употреблять сегодня алкоголь и вредную пищу.
- Не стоит принимать важные решения и начинать новые начинания — новолуние время планирования.
- Не стоит отправляться в путешествия, менять работу и работать с землей.
- Свадьбы и новые знакомства лучше отложить на попозже.
Ранее, "Телеграф" рассказывал о благоприятных и неблагоприятных датах в ноябре 2021 года.
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