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Новолуние в ноябре 2021: что можно и что нельзя делать 4 ноября

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В дни новолуния лучше усваиваются витамины и минералы.
В дни новолуния лучше усваиваются витамины и минералы.

Новолуние — это день время, когда можно планировать новые дела.

В четверг, 4 ноября, состоится последнее новолуние осени 2021. И хоть это и сложное в эмоциональном плане время, в новолуние можно и даже нужно начинать что-то новое и планировать цели наперед. 

"Телеграф" рассказывает, какие особенности у новолуния 4 ноября, и что можно и нельзя делать в это время.

Новолуние в ноябре 2021: время

Новолуние пройдет 4 ноября 2021 года в 23:15 по Киеву. Небесное тело будет находиться в знаке Скорпиона. Также этому дню покровительствует Венера. 

Что можно делать в новолуние 4 ноября

  • Стоит сформулировать и составить цели на будущее, определиться с мечтами. 
  • Можно поэкспериментировать со стрижкой. 
  • Если вы планируете садиться на диету — новолуние подходящее время, чтобы сделать первый шаг.
  • Идеальным будет отказ от вредных привычек.
  • Можно браться за выполнение задач, которые не удавалось решить ранее. 
  • Стоит провести генеральную уборку в доме и выбросить все ненужное.

Что нельзя делать в новолуние 4 ноября

  • Лучше отказаться от физических нагрузок. 
  • Нельзя ссориться, конфликтовать и выяснять отношения.
  • Лучше не употреблять сегодня алкоголь и вредную пищу.
  • Не стоит принимать важные решения и начинать новые начинания — новолуние время планирования. 
  • Не стоит отправляться в путешествия, менять работу и работать с землей. 
  • Свадьбы и новые знакомства лучше отложить на попозже.

Ранее, "Телеграф" рассказывал о благоприятных и неблагоприятных датах в ноябре 2021 года.

Теги:
#Луна #Ноябрь #Новолуние #Запреты
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