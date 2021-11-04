Новолуние в ноябре 2021: что можно и что нельзя делать 4 ноября

Новолуние — это день время, когда можно планировать новые дела.

В четверг, 4 ноября, состоится последнее новолуние осени 2021. И хоть это и сложное в эмоциональном плане время, в новолуние можно и даже нужно начинать что-то новое и планировать цели наперед.

"Телеграф" рассказывает, какие особенности у новолуния 4 ноября, и что можно и нельзя делать в это время.

Новолуние в ноябре 2021: время

Новолуние пройдет 4 ноября 2021 года в 23:15 по Киеву. Небесное тело будет находиться в знаке Скорпиона. Также этому дню покровительствует Венера.

Что можно делать в новолуние 4 ноября

Стоит сформулировать и составить цели на будущее, определиться с мечтами.

Можно поэкспериментировать со стрижкой.

Если вы планируете садиться на диету — новолуние подходящее время, чтобы сделать первый шаг.

Идеальным будет отказ от вредных привычек.

Можно браться за выполнение задач, которые не удавалось решить ранее.

Стоит провести генеральную уборку в доме и выбросить все ненужное.

Что нельзя делать в новолуние 4 ноября

Лучше отказаться от физических нагрузок.

Нельзя ссориться, конфликтовать и выяснять отношения.

Лучше не употреблять сегодня алкоголь и вредную пищу.

Не стоит принимать важные решения и начинать новые начинания — новолуние время планирования.

Не стоит отправляться в путешествия, менять работу и работать с землей.

Свадьбы и новые знакомства лучше отложить на попозже.

Ранее, "Телеграф" рассказывал о благоприятных и неблагоприятных датах в ноябре 2021 года.