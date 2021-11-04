Молодий місяць у листопаді 2021: що можна і що не можна робити 4 листопада

Молодий місяць — це день, коли можна планувати нові справи.

У четвер, 4 листопада, відбудеться останній молодик осені 2021. І хоч це і складний в емоційному плані час, у молодик можна і навіть потрібно починати щось нове і планувати цілі наперед.

"Телеграф" розповідає, які особливості у молодика 4 листопада, і що можна і не можна робити в цей час.

Молодий місяць у листопаді 2021: час

Молодий місяць пройде 4 листопада 2021 року о 23:15 за Києвом. Небесне тіло буде у знаку Скорпіона. Також цього дня опікується Венера.

Що можна робити в молодик 4 листопада

Варто сформулювати та скласти цілі на майбутнє, визначитися з мріями.

Можна поекспериментувати зі стрижкою.

Якщо ви плануєте сідати на дієту — молодик слушний час, щоб зробити перший крок.

Ідеальною буде відмова від шкідливих звичок.

Можна братися до виконання завдань, які вдавалося вирішити раніше.

Варто провести генеральне прибирання у будинку та викинути все непотрібне.

Що не можна робити в молодик 4 листопада

Краще відмовитись від фізичних навантажень.

Не можна сваритися, конфліктувати та з’ясовувати стосунки.

Краще не вживати сьогодні алкоголь та шкідливу їжу.

Не варто приймати важливі рішення і починати нові починання — молодий час планування.

Не варто вирушати у подорожі, змінювати роботу та працювати із землею.

Весілля та нові знайомства краще відкласти на пізніше.

Раніше "Телеграф" розповідав про сприятливі та несприятливі дати в листопаді 2021 року.