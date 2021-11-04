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Молодий місяць у листопаді 2021: що можна і що не можна робити 4 листопада

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У дні молодика краще засвоюються вітаміни та мінерали.
У дні молодика краще засвоюються вітаміни та мінерали.

Молодий місяць — це день, коли можна планувати нові справи.

У четвер, 4 листопада, відбудеться останній молодик осені 2021. І хоч це і складний в емоційному плані час, у молодик можна і навіть потрібно починати щось нове і планувати цілі наперед.

"Телеграф" розповідає, які особливості у молодика 4 листопада, і що можна і не можна робити в цей час.

Молодий місяць у листопаді 2021: час

Молодий місяць пройде 4 листопада 2021 року о 23:15 за Києвом. Небесне тіло буде у знаку Скорпіона. Також цього дня опікується Венера.

Що можна робити в молодик 4 листопада

  • Варто сформулювати та скласти цілі на майбутнє, визначитися з мріями.
  • Можна поекспериментувати зі стрижкою.
  • Якщо ви плануєте сідати на дієту — молодик слушний час, щоб зробити перший крок.
  • Ідеальною буде відмова від шкідливих звичок.
  • Можна братися до виконання завдань, які вдавалося вирішити раніше.
  • Варто провести генеральне прибирання у будинку та викинути все непотрібне.

Що не можна робити в молодик 4 листопада

  • Краще відмовитись від фізичних навантажень.
  • Не можна сваритися, конфліктувати та з’ясовувати стосунки.
  • Краще не вживати сьогодні алкоголь та шкідливу їжу.
  • Не варто приймати важливі рішення і починати нові починання — молодий час планування.
  • Не варто вирушати у подорожі, змінювати роботу та працювати із землею.
  • Весілля та нові знайомства краще відкласти на пізніше.

Раніше "Телеграф" розповідав про сприятливі та несприятливі дати в листопаді 2021 року.

Теги:
#Місяць #Листопад #Молодик #Заборони
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