Молодий місяць у листопаді 2021: що можна і що не можна робити 4 листопада
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Молодий місяць — це день, коли можна планувати нові справи.
У четвер, 4 листопада, відбудеться останній молодик осені 2021. І хоч це і складний в емоційному плані час, у молодик можна і навіть потрібно починати щось нове і планувати цілі наперед.
"Телеграф" розповідає, які особливості у молодика 4 листопада, і що можна і не можна робити в цей час.
Молодий місяць у листопаді 2021: час
Молодий місяць пройде 4 листопада 2021 року о 23:15 за Києвом. Небесне тіло буде у знаку Скорпіона. Також цього дня опікується Венера.
Що можна робити в молодик 4 листопада
- Варто сформулювати та скласти цілі на майбутнє, визначитися з мріями.
- Можна поекспериментувати зі стрижкою.
- Якщо ви плануєте сідати на дієту — молодик слушний час, щоб зробити перший крок.
- Ідеальною буде відмова від шкідливих звичок.
- Можна братися до виконання завдань, які вдавалося вирішити раніше.
- Варто провести генеральне прибирання у будинку та викинути все непотрібне.
Що не можна робити в молодик 4 листопада
- Краще відмовитись від фізичних навантажень.
- Не можна сваритися, конфліктувати та з’ясовувати стосунки.
- Краще не вживати сьогодні алкоголь та шкідливу їжу.
- Не варто приймати важливі рішення і починати нові починання — молодий час планування.
- Не варто вирушати у подорожі, змінювати роботу та працювати із землею.
- Весілля та нові знайомства краще відкласти на пізніше.
Раніше "Телеграф" розповідав про сприятливі та несприятливі дати в листопаді 2021 року.
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