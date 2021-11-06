Укр

На аукцион выставят вывезенные в 1917 году из Российской империи царские драгоценности (фото)

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
В Женеве продадут украшения царской семьи
В Женеве продадут украшения царской семьи

Украшения принадлежали тетке императора Николая II

Драгоценности российской царской семьи, которые были вывезены со страны контрабандой в 1917 году, будут выставлены на аукцион в Женеве (Швейцария) на следующей неделе.

Об этом пишет CNN.

В частности, оранжево-розовый бриллиант весом 25,62 карата, оцененный от 3,9 миллиона до 5,9 миллиона долларов, оправленный в кольцо, является звездным лотом на полугодовой распродаже ювелирных изделий аукционного дома Sothebyʼs в Женеве 10 ноября.

Кроме того, с молотка планируют продать большую овальную брошь с сапфиром и бриллиантами, а также соответствующие сережки из шкатулки с драгоценностями великой княгини Марии Павловны – тети последнего российского императора Николая II.

Брошь и серьги, датируемые примерно 1900 годом
Брошь и серьги, датируемые примерно 1900 годом

Мария Павловна доверила украшения своему другу – британскому дипломату Альберту Генри Стопфорду, который отвез их в Лондон на хранение вместе с другими драгоценностями. Их стоимость оценивается в 300 -520 тыс. долл., говорится в сообщении аукционного дома.

Отметим, Мария Павловна убежала из революционной России и умерла во Франции в 1920 году. Ее брошь и серьги продаются европейской княжеской семьей, которая купила их на аукционе в 2009 году.

Напомним, в центре Рима продают виллу за 547 миллионов долларов, потолок которой украшает уникальная фреска итальянского художника Караваджо.

Теги:
#Аукцион #Украшения
Препарата Pfizer в Украине хватает для всех регионов
Здоровье
В Helsi отреагировали на публикацию "Телеграфа" по поводу отсутствия вакцины Pfizer в Киеве
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Препарата Pfizer в Украине хватает для всех регионов
В Helsi отреагировали на публикацию "Телеграфа" по поводу отсутствия вакцины Pfizer в Киеве
Дата публикации
Категория
В душевой комнате в общежитии КПИ нашли видеокамеру
Скрытая съемка в душе общежития КПИ: подробности скандала
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский подписывает закон
Зеленский подписал закон о деолигархизации: как пострадают назначенные олигархами
Дата публикации
Категория
Сколько, кому и когда платить единый налог и ЕСВ
Время платить налоги – сколько денег ФОПы должны отдать бюджету (инфографика)
Дата публикации
Категория
Галина Третьякова
"Одним врагом меньше": нардепы наказали Третьякову за слова об умершем Полякове