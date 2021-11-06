На аукціон виставлять вивезені 1917 року з Російської імперії царські коштовності (фото)
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Прикраси належали тітці імператора Миколи II
Коштовності російської царської родини, які були вивезені з країни контрабандою у 1917 році, будуть виставлені на аукціон у Женеві (Швейцарія) наступного тижня.
Про це пише CNN.
Зокрема, оранжево-рожевий діамант вагою 25,62 карата, оцінений від 3,9 мільйона до 5,9 мільйона доларів, оправлений у кільце, є зірковим лотом на піврічному розпродажі ювелірних виробів аукціонного будинку Sotheby’s у Женеві.
Крім того, з молотка планують продати велику овальну брошку із сапфіром та діамантами, а також відповідні сережки зі скриньки із коштовностями великої княгині Марії Павлівни – тітки останнього російського імператора Миколи II.
Марія Павлівна довірила прикраси своєму другові – британському дипломату Альберту Генрі Стопфорду, який відвіз їх до Лондона на зберігання разом з іншими коштовностями. Їхня вартість оцінюється в 300 — 520 тис. дол., йдеться в повідомленні аукціонного будинку.
Зазначимо, Марія Павлівна втекла з революційної Росії та померла у Франції у 1920 році. Її брошка та сережки продаються європейською княжою родиною, яка купила їх на аукціоні у 2009 році.
Нагадаємо, у центрі Риму продають віллу за 547 мільйонів доларів, стелю якої прикрашає унікальна фреска італійського художника Караваджо.
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