Прогноз Таро на неделю: одним карты пророчат новую любовь, другим - нелегкие перемены

В этот раз все карты несут глубокий и скорее положительный смысл

Вторая неделя ноября очень многим принесет положительные перемены в эмоциональной, духовной и бытовой сферах жизни.

"Телеграф" составил прогноз, что ждать с 8 по 14 ноября включительно.

Посмотрите на снимок и выберите одну из трех карт. Не задумывайтесь о них и положитесь на свою интуицию.

Выбирайте сердцем, а не головой

Запомните положение карты, после чего посмотрите, какую именно карту Вы выбрали:

Те же карты рубашкой вниз

Теперь растолковываем Вам их значение:

Смерть

На этой карте всадник движется по полю, и все падают перед ним. У него нет оружия, только знамя с розой, обозначающей жизнь, а на горизонте светит Солнце, знаменующее бессмертие.

Она вовсе не означает физическую смерть, и скорее говорит о возрождении или преображении. Карта смерти пророчит перемены в жизни, начало нового периода в жизни и эмоциональное перерождение, перемены, несущие свободу.

Возможно, на этой неделе Вы оставите один отрезок жизни в прошлом, и начнете новый этап, — в отношениях, работе, месте жительства или просто обретете душевную свободу.

Туз кубков

Внизу карты разлилась спокойная водная гладь, в которую льются четыре потока воды из чаши, над которой опускается голубь с гостией со знаком креста в клюве.

Это может говорить о близких положительных переменах в личной сфере жизни, — Вы можете вырасти эмоционально для будущих отношений, найти новую любовь или же достигнуть определенного взаимопонимания в уже существующих отношениях.

Повешенный

Карта кажется негативной, но на самом деле у нее более глубокий смысл, ведь дерево живое, а лицо человека говорит не о смерти, а лишь о приостановленной жизни. Он не страдает, а отрекся от страстей, пожертвовал чем-то и сменил приоритеты, стал мудрее.

Это может означать отречение от меньшего ради большего, перемену ценностей, убеждений, приоритетов или рода занятий, переходное состояние, в котором лучше довериться судьбе и верить, что все разрешится так, как ему предназначено.

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