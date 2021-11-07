Укр

Прогноз Таро на неделю: одним карты пророчат новую любовь, другим - нелегкие перемены

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
352
Одна из карт предскажет Вам события недели Новость обновлена 07 ноября 2021, 10:53
Одна из карт предскажет Вам события недели

В этот раз все карты несут глубокий и скорее положительный смысл

Вторая неделя ноября очень многим принесет положительные перемены в эмоциональной, духовной и бытовой сферах жизни.

"Телеграф" составил прогноз, что ждать с 8 по 14 ноября включительно.

Посмотрите на снимок и выберите одну из трех карт. Не задумывайтесь о них и положитесь на свою интуицию.

Выбирайте сердцем, а не головой
Выбирайте сердцем, а не головой

Запомните положение карты, после чего посмотрите, какую именно карту Вы выбрали:

Те же карты рубашкой вниз
Те же карты рубашкой вниз

Теперь растолковываем Вам их значение:

Смерть

На этой карте всадник движется по полю, и все падают перед ним. У него нет оружия, только знамя с розой, обозначающей жизнь, а на горизонте светит Солнце, знаменующее бессмертие.

Она вовсе не означает физическую смерть, и скорее говорит о возрождении или преображении. Карта смерти пророчит перемены в жизни, начало нового периода в жизни и эмоциональное перерождение, перемены, несущие свободу.

Возможно, на этой неделе Вы оставите один отрезок жизни в прошлом, и начнете новый этап, — в отношениях, работе, месте жительства или просто обретете душевную свободу.

Туз кубков

Внизу карты разлилась спокойная водная гладь, в которую льются четыре потока воды из чаши, над которой опускается голубь с гостией со знаком креста в клюве.

Это может говорить о близких положительных переменах в личной сфере жизни, — Вы можете вырасти эмоционально для будущих отношений, найти новую любовь или же достигнуть определенного взаимопонимания в уже существующих отношениях.

Повешенный

Карта кажется негативной, но на самом деле у нее более глубокий смысл, ведь дерево живое, а лицо человека говорит не о смерти, а лишь о приостановленной жизни. Он не страдает, а отрекся от страстей, пожертвовал чем-то и сменил приоритеты, стал мудрее.

Это может означать отречение от меньшего ради большего, перемену ценностей, убеждений, приоритетов или рода занятий, переходное состояние, в котором лучше довериться судьбе и верить, что все разрешится так, как ему предназначено.

Смотрите также на "Телеграфе", для каких знаков зодиака приготовил испытания следующий год Черного Тигра.

Теги:
#Прогноз Таро
Коронавирус в Украине
Украина
Обогнали даже Индию и США: Украина вторая в мире по смертности от COVID-19
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине
Обогнали даже Индию и США: Украина вторая в мире по смертности от COVID-19
Дата публикации
Категория
BlaBlaCar опубликовал карту Украины без Крыма
Чей Крым? Сервис BlaBlaCar встрял в скандал из-за рекламного объявления с картой Украины
Дата публикации
Категория
На выходных традиционно наблюдается спад заболеваемости
Госпитализированных больше, выздоровевших меньше: какова обстановка с COVID-19 в Украине
Дата публикации
Категория
5 ноября США подтвердили наличие войск РФ у границ Украины
Российские войска у границы с Украиной: во что играют Москва, Киев и Вашингтон
Дата публикации
Категория
Юрий Захареев
Украинец избил россиянина и стал чемпионом мира