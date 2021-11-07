Прогноз Таро на неделю: одним карты пророчат новую любовь, другим - нелегкие перемены
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 352
В этот раз все карты несут глубокий и скорее положительный смысл
Вторая неделя ноября очень многим принесет положительные перемены в эмоциональной, духовной и бытовой сферах жизни.
"Телеграф" составил прогноз, что ждать с 8 по 14 ноября включительно.
Посмотрите на снимок и выберите одну из трех карт. Не задумывайтесь о них и положитесь на свою интуицию.
Запомните положение карты, после чего посмотрите, какую именно карту Вы выбрали:
Теперь растолковываем Вам их значение:
Смерть
На этой карте всадник движется по полю, и все падают перед ним. У него нет оружия, только знамя с розой, обозначающей жизнь, а на горизонте светит Солнце, знаменующее бессмертие.
Она вовсе не означает физическую смерть, и скорее говорит о возрождении или преображении. Карта смерти пророчит перемены в жизни, начало нового периода в жизни и эмоциональное перерождение, перемены, несущие свободу.
Возможно, на этой неделе Вы оставите один отрезок жизни в прошлом, и начнете новый этап, — в отношениях, работе, месте жительства или просто обретете душевную свободу.
Туз кубков
Внизу карты разлилась спокойная водная гладь, в которую льются четыре потока воды из чаши, над которой опускается голубь с гостией со знаком креста в клюве.
Это может говорить о близких положительных переменах в личной сфере жизни, — Вы можете вырасти эмоционально для будущих отношений, найти новую любовь или же достигнуть определенного взаимопонимания в уже существующих отношениях.
Повешенный
Карта кажется негативной, но на самом деле у нее более глубокий смысл, ведь дерево живое, а лицо человека говорит не о смерти, а лишь о приостановленной жизни. Он не страдает, а отрекся от страстей, пожертвовал чем-то и сменил приоритеты, стал мудрее.
Это может означать отречение от меньшего ради большего, перемену ценностей, убеждений, приоритетов или рода занятий, переходное состояние, в котором лучше довериться судьбе и верить, что все разрешится так, как ему предназначено.
Смотрите также на "Телеграфе", для каких знаков зодиака приготовил испытания следующий год Черного Тигра.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-