Прогноз Таро на тиждень: одним карти пророкують нове кохання, іншим — нелегкі зміни

Цього разу усі карти несуть глибокий і швидше позитивний сенс

Другий тиждень листопада дуже багатьом принесе позитивні зміни в емоційній, духовній та побутовій сферах життя.

"Телеграф" склав прогноз, що чекатиме Вас з 8 по 14 листопада включно.

Подивіться на знімок та виберіть одну з трьох карток. Не замислюйтесь про них і покладайтеся на свою інтуїцію.

Обирайте серцем, а не головою

Запам’ятайте положення картки, після чого подивіться, яку саме картку Ви обрали:

Ті ж карти сорочкою вниз

Тепер пояснюємо їх значення:

Смерть

На цій карті вершник рухається полем, і всі падають перед ним. У нього немає зброї, тільки прапор із трояндою, що означає життя, а на горизонті світить Сонце, що знаменує безсмертя.

Вона зовсім не означає фізичну смерть, і швидше говорить про відродження чи перетворення. Карта смерті пророкує зміни у житті, початок нового періоду життя і емоційне переродження, зміни, які надають свободу.

Можливо, цього тижня Ви залишите один відрізок життя в минулому, і почнете новий етап — у відносинах, роботі, місці проживання або просто набудете душевної свободи.

Туз кубків

Внизу карти розлилася спокійна водна гладь, в яку ллються чотири потоки води з чаші, над якою опускається голуб із знаком хреста в дзьобі.

Це може говорити про близькі позитивні зміни в особистій сфері життя, — Ви можете вирости емоційно для майбутніх відносин, знайти нове кохання або ж досягти певного порозуміння у вже існуючих відносинах.

Повішений

Карта здається негативною, але насправді має глибший зміст, адже дерево живе, а обличчя людини говорить не про смерть, а лише про призупинене життя. Вона не страждає, а зріклася пристрастей, пожертвувала чимось і змінила пріоритети, стала мудрішою.

Це може означати зречення від меншого заради більшого, зміну цінностей, переконань, пріоритетів або роду занять, перехідний стан, в якому краще довіритися долі та вірити, що все вирішиться так, як було призначено.

Дивіться також на "Телеграфі", для яких знаків зодіаку приготував випробування наступний рік Чорного Тигра.