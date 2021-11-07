Прогноз Таро на тиждень: одним карти пророкують нове кохання, іншим — нелегкі зміни
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Цього разу усі карти несуть глибокий і швидше позитивний сенс
Другий тиждень листопада дуже багатьом принесе позитивні зміни в емоційній, духовній та побутовій сферах життя.
"Телеграф" склав прогноз, що чекатиме Вас з 8 по 14 листопада включно.
Подивіться на знімок та виберіть одну з трьох карток. Не замислюйтесь про них і покладайтеся на свою інтуїцію.
Запам’ятайте положення картки, після чого подивіться, яку саме картку Ви обрали:
Тепер пояснюємо їх значення:
Смерть
На цій карті вершник рухається полем, і всі падають перед ним. У нього немає зброї, тільки прапор із трояндою, що означає життя, а на горизонті світить Сонце, що знаменує безсмертя.
Вона зовсім не означає фізичну смерть, і швидше говорить про відродження чи перетворення. Карта смерті пророкує зміни у житті, початок нового періоду життя і емоційне переродження, зміни, які надають свободу.
Можливо, цього тижня Ви залишите один відрізок життя в минулому, і почнете новий етап — у відносинах, роботі, місці проживання або просто набудете душевної свободи.
Туз кубків
Внизу карти розлилася спокійна водна гладь, в яку ллються чотири потоки води з чаші, над якою опускається голуб із знаком хреста в дзьобі.
Це може говорити про близькі позитивні зміни в особистій сфері життя, — Ви можете вирости емоційно для майбутніх відносин, знайти нове кохання або ж досягти певного порозуміння у вже існуючих відносинах.
Повішений
Карта здається негативною, але насправді має глибший зміст, адже дерево живе, а обличчя людини говорить не про смерть, а лише про призупинене життя. Вона не страждає, а зріклася пристрастей, пожертвувала чимось і змінила пріоритети, стала мудрішою.
Це може означати зречення від меншого заради більшого, зміну цінностей, переконань, пріоритетів або роду занять, перехідний стан, в якому краще довіритися долі та вірити, що все вирішиться так, як було призначено.
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