Рус

Прогноз Таро на тиждень: одним карти пророкують нове кохання, іншим — нелегкі зміни

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
164
Одна з карток передбачить Вам події тижня Новина оновлена 07 листопада 2021, 10:53
Одна з карток передбачить Вам події тижня

Цього разу усі карти несуть глибокий і швидше позитивний сенс

Другий тиждень листопада дуже багатьом принесе позитивні зміни в емоційній, духовній та побутовій сферах життя.

"Телеграф" склав прогноз, що чекатиме Вас з 8 по 14 листопада включно.

Подивіться на знімок та виберіть одну з трьох карток. Не замислюйтесь про них і покладайтеся на свою інтуїцію.

Обирайте серцем, а не головою
Обирайте серцем, а не головою

Запам’ятайте положення картки, після чого подивіться, яку саме картку Ви обрали:

Ті ж карти сорочкою вниз
Ті ж карти сорочкою вниз

Тепер пояснюємо їх значення:

Смерть

На цій карті вершник рухається полем, і всі падають перед ним. У нього немає зброї, тільки прапор із трояндою, що означає життя, а на горизонті світить Сонце, що знаменує безсмертя.

Вона зовсім не означає фізичну смерть, і швидше говорить про відродження чи перетворення. Карта смерті пророкує зміни у житті, початок нового періоду життя і емоційне переродження, зміни, які надають свободу.

Можливо, цього тижня Ви залишите один відрізок життя в минулому, і почнете новий етап — у відносинах, роботі, місці проживання або просто набудете душевної свободи.

Туз кубків

Внизу карти розлилася спокійна водна гладь, в яку ллються чотири потоки води з чаші, над якою опускається голуб із знаком хреста в дзьобі.

Це може говорити про близькі позитивні зміни в особистій сфері життя, — Ви можете вирости емоційно для майбутніх відносин, знайти нове кохання або ж досягти певного порозуміння у вже існуючих відносинах.

Повішений

Карта здається негативною, але насправді має глибший зміст, адже дерево живе, а обличчя людини говорить не про смерть, а лише про призупинене життя. Вона не страждає, а зріклася пристрастей, пожертвувала чимось і змінила пріоритети, стала мудрішою.

Це може означати зречення від меншого заради більшого, зміну цінностей, переконань, пріоритетів або роду занять, перехідний стан, в якому краще довіритися долі та вірити, що все вирішиться так, як було призначено.

Дивіться також на "Телеграфі", для яких знаків зодіаку приготував випробування наступний рік Чорного Тигра.

Теги:
#Прогноз Таро
Коронавірус в Україні
Україна
Обігнали навіть Індію та США: Україна друга у світі за смертністю від COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні
Обігнали навіть Індію та США: Україна друга у світі за смертністю від COVID-19
Дата публікації
Категорія
BlaBlaCar опублікував карту України без Криму
Чий Крим? Сервіс BlaBlaCar встряг у скандал через рекламне оголошення з картою України
Дата публікації
Категорія
На вихідних традиційно спостерігається спад захворюваності
Госпіталізованих більше, одужалих менше: яка ситуація з COVID-19 в Україні
Дата публікації
Категорія
5 листопада США підтвердили наявність військ РФ біля кордонів України
Російські війська біля кордону з Україною: у що грають Москва, Київ та Вашингтон
Дата публікації
Категорія
Юрій Захарєєв
Українець побив росіянина та став чемпіоном світу