“Мы с детками помним тебя каждый день!”: София Стужук трогательно поздравила умершего мужа с днем рождения

Блогерша называет Дмитрия Стужука любимым.

Немного больше года, как не стало известного блогера, мужа Инстадивы Софии Стужук, — Дмитрия Стужука. Его сердце не смогло перенести коварный коронавирус — мужчине почти было 35 лет. А 7 ноября 2021 года ему могло исполниться 36.

В память о супруге София опубликовала несколько архивных снимков с Дмитрием и их детками и посвятила ему трогательный пост.

Блогерша уверила своего мужа, что она очень сильно заботится об их детях, и всегда рассказывает им об их папе. Малыши часто о нем вспоминают, и очень скучают по Дмитрию. И младшая Оливия хоть и не помнит своего отца, но София постоянно рассказывает ей о папе Диме.

"Я забочусь о наших детках — и это лучшее, что я могу сделать для тебя. До сих пор сложно осознавать, что теперь мы путешествуем без тебя. Надеюсь, у тебя там уже все хорошо" — подписала снимки София Стужук, добавив, что она и дети помнят его.

Отметим, что сейчас София с детьми отдыхает в Доминикане, куда они отправились за несколько дней до дня рождения Дмитрия Стужука.

Ранее, "Телеграф" писал, что София Стужук попала под волну критики от пользователей сети за своеобразное почтение памяти Дмитрия Стужука. В день его смерти блогерша целый день лила слезы, но за день до этого тусила в одном из ночных клубов на девичнике. Инстадиву обвинили в лицемерии.