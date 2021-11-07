"Ми з дітьми пам’ятаємо тебе щодня!": Софія Стужук зворушливо привітала померлого чоловіка з днем народження

Блогерка називає Дмитра Стужука коханим.

Понад рік, як не стало відомого блогера, чоловіка Інстадіви Софії Стужук, — Дмитра Стужука. Його серце не змогло перенести підступний коронавірус — чоловікові було майже 35 років. А 7 листопада 2021 року йому могло виповнитись 36.

На згадку про чоловіка Софія опублікувала кілька архівних знімків із Дмитром та їхніми дітками та присвятила йому зворушливий пост.

Блогерка запевнила свого чоловіка, що вона дуже дбає про їхніх дітей, і завжди розповідає їм про тата. Діти часто про нього згадують, і дуже сумують за Дмитром. І молодша Олівія, хоч і не пам’ятає свого батька, але Софія постійно розповідає їй про тата Діму.

"Я дбаю про наших діток — і це найкраще, що я можу зробити для тебе. Досі складно усвідомлювати, що тепер ми подорожуємо без тебе. Сподіваюся, у тебе там уже все добре" — підписала знімки Софія Стужук, додавши, що вона і діти пам’ятають його.

Зазначимо, що зараз Софія з дітьми відпочиває у Домінікані, куди вони вирушили за кілька днів до дня народження Дмитра Стужука.

Раніше "Телеграф" писав, що Софія Стужук потрапила під хвилю критики від користувачів мережі за своєрідне вшанування пам’яті Дмитра Стужука. У день його смерті блогерка цілий день лила сльози, але за день до цього тусила в одному з нічних клубів на дівич-вечорі. Інстадіву звинуватили у лицемірстві.