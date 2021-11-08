Второй подбородок и брюшко: как изменился "рыжий" из "Иванушек" (фото в молодости и сейчас)

Время и пагубные привычки не щадят никого

Российского певца Андрея Григорьева-Аполлонова, как и всех солистов популярной когда-то группы "Иванушки International", обожают тысячи поклонниц. Долгое время казалось, что "рыжий из Иванушек", как его окрестили в начале карьеры, практически не меняется. Но, судя по опубликованным фотографиям в СМИ и на официальной странице исполнителя в социальных сетях, некоторые фанаты забыли, что артисту в 2021 году уже исполнился 51 год.

Родился Григорьев-Аполлонов 26 июля 1970 года в Сочи. Начал свою карьеру в шоу-бизнесе на подиуме — с 1986 года работал моделью в местном театре мод родного города "Мини-Макси". С 1990 года — режиссер-постановщик.

Стать участником группы "Иванушки International" рыжеволосому парню посчастливилось в 1995 году, благодаря встрече в 1992 году с продюсером и композитором Игорем Матвиенко. С того времени российский коллектив приобрел бешеную популярность, которая во второй половине 2000-х стала стремительно падать.

Поклонники бойз-бенда не устают сетовать, что артист сдает позиции: он поправился и постарел. Ранее в интервью Григорьев-Аполлонов признался, что после смерти сестры в 2017 году полгода был в пьяном угаре.

Андрей Григорьев-Аполлонов был в официальном браке в 2008 по 2019 гг с мастером спорта по теннису и телеведущей Мариной Банковой. У певца есть два сына: Иван (2003) и Артемий (2008).

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский певец Иван Дорн, активно гастролирующий в России, был раскритикован украинцами, когда выступил в новом выпуске "Танцев со звездами-2021".