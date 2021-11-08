Друге підборіддя та черевце: як змінився "рудий" із "Іванушек" (фото в молодості і зараз)

Час і згубні звички не шкодують нікого

Російського співака Андрія Григор’єва-Аполлонова, як і всіх солістів популярного колись гурту "Іванушки International", обожнюють тисячі шанувальниць. Довгий час здавалося, що "рудий з Іванушек", як його охрестили на початку кар’єри, практично не змінюється. Але, судячи з опублікованих фотографій у ЗМІ та на офіційній сторінці виконавця у соціальних мережах, деякі фанати забули, що артисту у 2021 році вже виповнилося 51 рік.

Народився Григор’єв-Аполлонов 26 липня 1970 року у Сочі. Почав свою кар’єру в шоу-бізнесі на подіумі — з 1986 року працював моделлю у місцевому театрі мод рідного міста "Міні-Максі". З 1990 року – режисер-постановник.

Стати учасником гурту "Іванушки International" рудоволосому хлопцеві пощастило у 1995 році, завдяки зустрічі у 1992 році з продюсером та композитором Ігорем Матвієнком. З того часу російський колектив набув шаленої популярності, яка в другій половині 2000-х стала стрімко падати.

Шанувальники бойз-бенду не втомлюються ремствувати, що артист здає позиції: він видужав і постарів. Раніше в інтерв’ю Григор’єв-Аполлонов зізнався, що після смерті сестри у 2017 році півроку був у пʼяному чаді.

Андрій Григор’єв-Аполлонов був в офіційному шлюбі у 2008 по 2019 рр. з мастером спорту з тенісу та телеведучою Мариною Банковою. Співак має двох синів: Івана (2003) та Артемія (2008).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український співак Іван Дорн, який активно гастролює в Росії, був розкритикований українцями, коли виступив у новому випуску "Танців із зірками-2021".