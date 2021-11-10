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День холостяков: что за праздник 11 ноября и почему в этот день проводят грандиозные распродажи

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Что за праздники День шопинга и День холостяка Новость обновлена 10 ноября 2021, 13:21
Что за праздники День шопинга и День холостяка

Необычный праздник Ден холостяка made in China.

В четверг, 11 ноября, китайцы отмечают День холостяка, который с 2009 года совпадает с еще одним не менее интересным праздником — Днем шопинга. Пока это не очень известный праздник, но он точно понравится каждому. 

А "Телеграф" расскажет почему. 

День холостяка/День шопинга: история

В Китае одной из самых важных проблем является перенаселение. Но попытки властей КНД решить этот вопрос через ограничение для семей иметь более одного ребенка наоборот привел новой проблеме. В стране резко начало расти количество мужчин по отношению к числу женщин, ведь многие женщины начали прерывать беременность, когда узнавали, что ждут девочку. 

Так, как мужчин стало больше в Поднебесной начали отмечать праздник одиноких мужчин — День холостяка. И хотя он не официальный, но очень популярный среди молодежи.

А дата 11.11 была выбрана неслучайно. Тут сыграло роль особое отношение китайцев к цифрам: "1" — символизирует одиночество, а в дате 11 ноября сочетается аж 4 единицы. 

Всемирный день шопинга появился на основе дня холостяков. А началось все с того, что в 2009 году в этот день китайская торговая компания "Алибаба Групп" провела большую распродажу, которую назвала "Всемирный день шопинга". Таким образом была создана идея о создании дня больших скидок, которое подхватили и другие страны мира.

День холостяка/День шопинга: смысл праздника

Смысл праздника прост — в этот день большие торговые площадки организовывают большие скидки на свои товары. Больше всего скидок в этот день можно увидеть на популярном сайте — Алиэкспресс. 

День холостяка/День шопинга: поздравления

Ранее, "Телеграф" рассказывал, какие выходные принесут украинцам новогодние и рождественские праздники.

Теги:
#Праздник #Международный праздник #Всемирный день шопинга #День холостяков
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