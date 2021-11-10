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День холостяків: що за свято 11 листопада і чому цього дня проводять грандіозні розпродажі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Що за свята День шопінгу та День холостяка Новина оновлена 10 листопада 2021, 14:36
Що за свята День шопінгу та День холостяка

Незвичайне свято День холостяка - made in China.

У четвер, 11 листопада, китайці відзначають День холостяка, який з 2009 року збігається із ще одним не менш цікавим святом – Днем шопінгу. Поки що це не дуже відоме свято, але воно точно сподобається кожному. А "Телеграф" розповість чому.

День холостяка/День шопінгу: історія

У Китаї однією з найважливіших проблем є перенаселення. Але спроби влади КНД розв'язати це питання через обмеження для сімей мати більше однієї дитини навпаки призвели до нової проблеми. У країні різко почала зростати кількість чоловіків стосовно кількості жінок, адже багато жінок почали переривати вагітність, коли дізнавалися, що чекають на дівчинку.

Так, як чоловіків побільшало у Піднебесній почали відзначати свято самотніх чоловіків — День неодруженого. І хоча він не є офіційним, але дуже популярним серед молоді.

А дату 11.11 було обрано невипадково. Тут зіграло роль особливе ставлення китайців до цифр: "1" — символізує самотність, а дати 11 листопада поєднується аж 4 одиниці.

Всесвітній день шопінгу з’явився на основі дня неодружених. А почалося все з того, що 2009 року цього дня китайська торгова компанія "Алібаба Груп" провела великий розпродаж, який назвала "Всесвітній день шопінгу". Таким чином було створено ідею створення дня великих знижок, яке підхопили й інші країни світу.

День холостяка/День шопінгу: сенс свята

Сенс свята простий — цього дня великі торгові майданчики організовують великі знижки на товари. Найбільше знижок цього дня можна побачити на популярному сайті Аліекспрес.

День холостяка/День шопінгу: вітання

Раніше "Телеграф" розповідав, які вихідні принесуть українцям новорічні та різдвяні свята.

Теги:
#Свято #Міжнародне свято #Всесвітній день шопінгу #День холостяків
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