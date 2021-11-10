Известная российская актриса попала в серьезное ДТП: есть пострадавшие (фото, видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Елена Сафонова Новость обновлена 10 ноября 2021, 16:19
Елена Сафонова

Елена Сафонова попала в ДТП в центре Москвы.

Известная российская актриса, звезда фильма "Зимняя Вишня", 65-летняя Елена Сафонова попала в серьезную аварию в центре российской столицы. В результате ДТП столкнулось три автомобиля, за рулем одного из которых была актриса. 

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Виновником аварии является водитель BMW, который грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, столкнувшись с машиной 65-летней Сафоновой. Не успев затормозить в машину актрисы сзади врезалось еще одно авто.

Елена Сафонова была госпитализирована в больницу с переломами ребер, лучевой кости, надколенника и сотрясением мозга. Предварительно, всего в аварии пострадало двое. 

Уверится в вине водителя бумера можно посмотрев видео с камер видеонаблюдения, на которые попал момент аварии с актрисой. 

Представители актрисы информацию о ДТП пока не подтвердили. 

Ранее, "Телеграф" писал, что 9 октября в ДТП попала известная российская телеведущая Ксения Собчак по дороге в аэропорт Сочи, в результате которого погибла 35-летняя женщина.

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#ДТП #Авария #Актриса
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