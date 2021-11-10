Відома російська актриса потрапила до серйозної ДТП: є постраждалі (фото, відео)

Олена Сафонова потрапила до ДТП у центрі Москви.

Відома російська актриса, зірка фільму "Зимова Вишня", 65-річна Олена Сафонова потрапила у серйозну аварію у центрі російської столиці. Внаслідок ДТП зіткнулися три автомобілі, за кермом одного з яких була актриса.

Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Винуватцем аварії є водій BMW, який грубо порушив правила дорожнього руху та виїхав на зустрічну смугу, зіткнувшись із машиною 65-річної Сафонової. Не встигнувши загальмувати, в машину актриси, ззаду врізалося ще одне авто.

Олена Сафонова була госпіталізована до лікарні з переломами ребер, променевої кістки, надколінка та струсом мозку. Попередньо всього в аварії постраждали двоє.

Впевнитися у вині водія бумера можна переглянувши відео з камер відеоспостереження, на які потрапив момент аварії з актрисою.

Представники актриси інформацію про ДТП наразі не підтвердили.

Раніше "Телеграф" писав, що 9 жовтня в ДТП потрапила відома російська телеведуча Ксенія Собчак дорогою до аеропорту Сочі, внаслідок якого загинула 35-річна жінка.