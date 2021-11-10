Слава Каминская назвала Олю Полякову "ведьмой": в чем причина
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Длинные ноги Поляковой — определенно повод для зависти.
Известная украинская певица, "Королева ночи" Оля Полякова — обладательница сногсшибаемой фигуры. У нее длинные, стройные ноги, подтянутый живот и тонкая талия.
На своей странице в Инстаграм артистка часто публикует достаточно откровенные фото, на которых демонстрирует свою фигуру.
К примеру, 10 ноября, Полякова опубликовала несколько снимков в купальнике, которые были сделаны во время ее отдыха на Мальдивах. Певица позирует в темном раздельном купальнике, который отлично показывает формы "королевы ночи".
В подписи к фото, Полякова призналась "в любви" Мальдивам.
Судя по комментариям под постом, у артистки среди коллег есть завистники. Украинская певица Слава Каминская называет Полякову ведьмой, видимо имея в виду, что не понимает, как ей удается поддерживать такую форму.
Поклонники артистки, как и всегда, засыпали ее огонечками и комплиментами.
Ранее, "Телеграф" писал о "конфликте" Оли Поляковой с Натальей Могилевской. В шоу "Взрослые девочки", Полякова рассказала, что Могилевская когда-то приставала к ее мужу, бизнесмену Вадиму Полякову.