Укр

Слава Каминская назвала Олю Полякову "ведьмой": в чем причина

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Оля Полякова Новость обновлена 10 ноября 2021, 18:13
Оля Полякова

Длинные ноги Поляковой — определенно повод для зависти.

Известная украинская певица, "Королева ночи" Оля Полякова — обладательница сногсшибаемой фигуры. У нее длинные, стройные ноги, подтянутый живот и тонкая талия.

На своей странице в Инстаграм артистка часто публикует достаточно откровенные фото, на которых демонстрирует свою фигуру. 

К примеру, 10 ноября, Полякова опубликовала несколько снимков в купальнике, которые были сделаны во время ее отдыха на Мальдивах. Певица позирует в темном раздельном купальнике, который отлично показывает формы "королевы ночи".

В подписи к фото, Полякова призналась "в любви" Мальдивам. 

Судя по комментариям под постом, у артистки среди коллег есть завистники. Украинская певица Слава Каминская называет Полякову ведьмой, видимо имея в виду, что не понимает, как ей удается поддерживать такую форму. 

Поклонники артистки, как и всегда, засыпали ее огонечками и комплиментами.

Ранее, "Телеграф" писал о "конфликте" Оли Поляковой с Натальей Могилевской. В шоу "Взрослые девочки", Полякова рассказала, что Могилевская когда-то приставала к ее мужу, бизнесмену Вадиму Полякову.

Теги:
#Певица #Оля Полякова #Слава Каминская
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