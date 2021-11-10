Слава Камінська назвала Олю Полякову "відьмою": у чому причина

Довгі ноги Полякової — безумовно привід для заздрощів.

Відома українська співачка, "Королева ночі" Оля Полякова — володарка карколомної фігури. У неї довгі, стрункі ноги, підтягнутий живіт та тонка талія.

На своїй сторінці в Інстаграмі артистка часто публікує досить відверті фото, на яких демонструє свою фігуру.

Наприклад, 10 листопада, Полякова опублікувала кілька знімків у купальнику, зроблених під час її відпочинку на Мальдівах. Співачка позує у темному роздільному купальнику, який чудово показує форми "королеви ночі".

У підписі до фото, Полякова зізналася "у коханні" Мальдівам.

Судячи з коментарів під постом, артистка серед колег має заздрісників. Українська співачка Слава Камінська називає Полякову відьмою, мабуть, маючи на увазі, що не розуміє, як їй вдається підтримувати таку форму.

Шанувальники артистки, як і завжди, засипали її вогниками та компліментами.

Раніше "Телеграф" писав про "конфлікт" Олі Полякової з Наталією Могилевською. У шоу "Дорослі дівчатка", Полякова розповіла, що Могилевська колись чіплялася до її чоловіка, бізнесмена Вадима Полякова.