Рус

Слава Камінська назвала Олю Полякову "відьмою": у чому причина

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
97
Оля Полякова Новина оновлена 10 листопада 2021, 18:13
Оля Полякова

Довгі ноги Полякової — безумовно привід для заздрощів.

Відома українська співачка, "Королева ночі" Оля Полякова — володарка карколомної фігури. У неї довгі, стрункі ноги, підтягнутий живіт та тонка талія.

На своїй сторінці в Інстаграмі артистка часто публікує досить відверті фото, на яких демонструє свою фігуру.

Наприклад, 10 листопада, Полякова опублікувала кілька знімків у купальнику, зроблених під час її відпочинку на Мальдівах. Співачка позує у темному роздільному купальнику, який чудово показує форми "королеви ночі".

У підписі до фото, Полякова зізналася "у коханні" Мальдівам.

Судячи з коментарів під постом, артистка серед колег має заздрісників. Українська співачка Слава Камінська називає Полякову відьмою, мабуть, маючи на увазі, що не розуміє, як їй вдається підтримувати таку форму.

Шанувальники артистки, як і завжди, засипали її вогниками та компліментами.

Раніше "Телеграф" писав про "конфлікт" Олі Полякової з Наталією Могилевською. У шоу "Дорослі дівчатка", Полякова розповіла, що Могилевська колись чіплялася до її чоловіка, бізнесмена Вадима Полякова.

Теги:
#Співачка #Оля Полякова #Слава Камінська
Борис, Костянтин та Андрій Павлови
Кривий Ріг
У Кривому Розі спочатку застрелився мер Костянтин Павлов, а потім раптово померли двоє його братів: все про цю дивну історію
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Борис, Костянтин та Андрій Павлови
У Кривому Розі спочатку застрелився мер Костянтин Павлов, а потім раптово померли двоє його братів: все про цю дивну історію
Дата публікації
Категорія
На "євробляхерів" чекають не найкращі часи
Вже завтра за євробляхи знову почнуть штрафувати: що робити власникам нерозмитнених авто
Дата публікації
Категорія
За що вбили Миколу Балабатька?
Вбивство "чемпіона" з Кирилівки. Близькі стверджують, що причина конфлікту не в українській мові
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні продовжує поширюватися
Вдвічі обганяємо Індію та Румунію: Україна третя у світі за смертністю від коронавірусу
Дата публікації
Категорія
Багато міст зберігають онлайн навчання.
Через вбивчу хвилю коронавірусу школярам продовжують "дистанційку", але не всім: дані по містах