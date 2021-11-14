Укр

"К нам пришел врач": Регина Тодоренко поделилась с поклонниками неутешительными новостями

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Регина Тодоренко Новость обновлена 14 ноября 2021, 20:47
Регина Тодоренко

Певица вызвала доктора для своих растений.

Известная украинская певица, живущая и работающая в России, Регина Тодоренко, которая ранее поделилась историей, как она переезжала из родной Одессы в Киев, поделилась со своими подписчиками "плохими" новостями.

На своей странице в Инстаграм, Тодоренко опубликовала несколько сторис, в которых рассказала, что к ней пришел врач, но необычный. 

"К нам пришел врач. Зеленый" — отметила артистка, показав на видео "доктора растений".

Однако новости о состоянии ее цветков неутешительные — на бонсае завелся клещ, который теперь нужно "лечить". Судя по реакции Регины, она не очень довольна "болезни" своих "домашних питомцев".

Ранее, "Телеграф" писал, что удивила подписчиков "внезапно исчезнувшей" грудью. Позднее ведущая объяснила, куда она пропала.

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#Певица #Регина Тодоренко
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