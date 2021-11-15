Укр

Возраст любви не помеха: ТОП знаменитых украинок с молодыми мужьями (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Эти женщины совсем не комплексуют из-за разницы в возрасте Новость обновлена 15 ноября 2021, 13:06
Эти женщины совсем не комплексуют из-за разницы в возрасте

В списке оказались Илона Гвоздева, Джамала, Руслана Писанка и другие

Говорят, любви каждый возраст подвластен. Это выражение на собственном примере доказывают известные украинские пары, которым удалось создать крепкую семью. Особенно интересен перечень известных украинок, которые полюбили мужчин младше своего возраста.

"Телеграф" предлагает вспомнить шесть пар украинского шоу-бизнеса, где любимая старше своего партнера.

Джамала и Сеит-Бекир Сулейманов — разница 8 лет

Алена Мозговая и Дэвид Аксельрод (Владимир Ткаченко) — разница 9 лет

Руслана Писанка и Игорь Исаков — разница 8 лет

Екатерина Кухар и Александр Стоянов — разница 5 лет

Александр Скичко и Елизавета Юрушева — разница 4 года

Певица Лама — разница в возрасте с гражданским мужем 17 лет

Ранее "Телеграф" писал, какие известные украинские звезды шоу-бизнеса страдали от комплексов и как им их удалось побороть.

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#Женщины #Знаменитости
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