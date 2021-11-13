ТОП-5 известных украинцев, которые открыто рассказали о своих комплексах

Невероятно, но Даша Астафьева и Надя Дорофеева были недовольны своей внешностью

У каждого человека есть свои комплексы, и звезды не исключение. Некоторые страдали из-за лишнего веса или его недостатка, другие были недовольны своим ростом, или просто впадали в депрессию из-за неидеальной внешности.

"Телеграф" вспомнил о тех украинских звездах, которые в прошлом сомневались в своей привлекательности, но со временем смогли побороть комплексы и внутренние тревоги, приняв себя такими, какие они есть.

Даша Астафьева

Бывшая участница группы NikitA, украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева является секс-символом украинского шоу-бизнеса. Сложно поверить в то, что раньше артистка была уверена, что она совсем не привлекательная. В недавнем интервью Астафьева открыто рассказала, что в детстве страдала из-за чрезмерной худобы, а сейчас и вовсе критично относится к своей фигуре. По словам звезды, сейчас она чувствует себя "полненькой".

В детстве певица страдала из-за худобы, а сегодня называет себя полненькой

Несмотря не это, 36-летняя Астафьева может дать фору 20-летним девушкам и похвастаться женственными, аппетитными формами, которые пленят мужчин и вызывают зависть у других женщин. А для того, чтобы полюбить себя, артистка советует не акцентировать внимание на внешности, а найти свое дело и жить с вдохновением каждый день.

Катя Осадчая

Ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая в детстве стеснялась своего роста, пишет Tochka.net. По словам украинской телеведущей, в подростковом возрасте она была намного выше своих сверстников, а также была довольно неуклюжей. Только в 14 лет, когда Осадчая начала работать в модельном бизнесе, недовольство своим ростом исчезло.

"Я поняла, что это мое преимущество, а не недостаток", — поделилась телеведущая.

Телеведущая комплексовала из-за своего высокого роста

Андре Тан

Главным недостатком в собственной внешности известный украинский дизайнер считал большой нос. По словам Андре Тана (наст. имя Андрей Тищенко), из-за него его постоянно дразнили в школе, а также сестра. Будущий модельер даже думал, повзрослев, пойти к хирургу, но вовремя понял, что любит себя таким, какой есть.

В школьные годы Андре Тан страдал из-за большого носа

Влад Яма

Судья проекта "Танцы со звездами", украинский хореограф Влад Яма очень переживал тогда, когда впервые побрил голову, считая это нетипичным для танцора. Когда же решился на смену имиджа, это не отпугнуло людей, а наоборот — стало его "фишкой". Это позволило танцору выделиться среди других, после чего Влад Яма стал более узнаваем в украинском шоу-бизнесе.

Хореограф опасался реакции на свою лысину

Надя Дорофеева

Бывшая участница дуэта "Время и Стекло", украинская певица Надя Дорофеева в детстве страдала из-за недостатка веса, пишет "1+1". Звезда оказалась из тех редких девушек, которые были недовольны своей худобой. По словам Дорофеевой, она пыталась наесть килограммы, но из-за неправильного питания добавились прыщи, вызванные дисбактериозом кишечника. Побороть страхи ей помог будущий муж, украинский певец Владимир Дантес, а также помощь специалистов.

Сейчас 31-летняя артистка уверяет, что не обращает на свои комплексы, а также призывает девушек любить себя и свое тело.

Певица была недовольна своим весом, и страдала из-за прыщей

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