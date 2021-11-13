ТОП-5 відомих українців, які відкрито розповіли про свої комплекси

Неймовірно, але Даша Астаф’єва та Надя Дорофєєва були незадоволені своєю зовнішністю

Кожна людина має свої комплекси, і зірки не виняток. Деякі страждали через зайву вагу або її нестачу, інші були незадоволені своїм ростом, або просто впадали в депресію через неідеальну зовнішність.

"Телеграф" згадав про тих українських зірок, які в минулому сумнівалися у своїй привабливості, але згодом змогли побороти комплекси та внутрішні тривоги, прийнявши себе такими, якими вони є.

Даша Астаф’єва

Колишня учасниця гурту NikitA, українська співачка та зірка Playboy Даша Астаф’єва є секс-символом українського шоу-бізнесу. Важко повірити, що раніше артистка була впевнена, що вона зовсім не приваблива. У недавньому інтерв’ю Астаф’єва відкрито розповіла, що в дитинстві страждала через надмірну худорлявість, а зараз і зовсім критично ставиться до своєї фігури. За словами зірки, зараз вона почувається "повненькою".

У дитинстві співачка страждала через худорлявість, а сьогодні називає себе повненькою

Незважаючи на це, 36-річна Астаф’єва може дати фору 20-річним дівчатам і похвалитися жіночними, апетитними формами, які полонять чоловіків і викликають заздрість у інших жінок. А для того, щоб полюбити себе, артистка радить не акцентувати увагу на зовнішності, а знайти свою справу та жити з натхненням щодня.

Катя Осадча

Ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча у дитинстві соромилася свого росту, пише Tochka.net. За словами української телеведучої, у підлітковому віці вона була набагато вищою за своїх однолітків, а також була досить незграбною. Лише у 14 років, коли Осадча почала працювати у модельному бізнесі, невдоволення своїм ростом зникло.

"Я зрозуміла, що це моя перевага, а не недолік", — поділилася телеведуча.

Телеведуча комплексувала через свій високий ріст

Андре Тан

Головним недоліком у власній зовнішності відомий український дизайнер вважав великий ніс. За словами Андре Тана (справжнє ім’я Андрій Тищенко), через нього його постійно дражнили у школі, а також сестра. Майбутній модельєр навіть думав, подорослішавши, піти до хірурга, але вчасно зрозумів, що любить себе таким, яким є.

У шкільні роки Андре Тан страждав через великий ніс

Влад Яма

Суддя проекту "Танці із зірками", український хореограф Влад Яма дуже переживав тоді, коли вперше поголив голову, вважаючи це нетиповим для танцюриста. Коли ж зважився на зміну іміджу, це не відлякало людей, а навпаки — стало його "фішкою". Це дозволило танцюристу виділитися серед інших, після чого Влад Яма став більш пізнаваним в українському шоу-бізнесі.

Хореограф побоювався реакцію на свою лисину

Надя Дорофєєва

Колишня учасниця дуету "Время и Стекло", українська співачка Надя Дорофєєва в дитинстві страждала через нестачу ваги, пише "1+1". Зірка виявилася з тих рідкісних дівчат, які були незадоволені своєю худорлявістю. За словами Дорофєєвої, вона намагалася наїсти кілограми, але через неправильне харчування додалися прищі, спричинені дисбактеріозом кишечника. Здолати страхи їй допоміг майбутній чоловік, український співак Володимир Дантес, а також допомога фахівців.

Наразі 31-річна артистка запевняє, що не звертає на свої комплекси, а також закликає дівчат любити себе та своє тіло.

Співачка була незадоволена своєю вагою, і страждала через прищі

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