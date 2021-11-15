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Вік коханню не завада: топ знаменитих українок з молодими чоловіками (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ці жінки зовсім не комплексують через різницю у віці Новина оновлена 15 листопада 2021, 14:24
Ці жінки зовсім не комплексують через різницю у віці

У списку опинилися Ілона Гвоздєва, Джамала, Руслана Писанка та інші

Кажуть, коханню кожен вік підвладний. Цей вираз на власному прикладі доводять відомі українські пари, яким вдалося створити міцну родину. Особливо цікавий перелік відомих українок, які полюбили чоловіків молодших за свій вік.

"Телеграф" пропонує згадати шість пар українського шоу-бізнесу, де кохана старша за свого партнера.

Джамала і Сеїт-Бекір Сулейманов — різниця 8 років

Олена Мозгова та Девід Аксельрод (Володимир Ткаченко) — різниця 9 років

Руслана Писанка та Ігор Ісаков — різниця 8 років

Катерина Кухар та Олександр Стоянов — різниця 5 років

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева – різниця 4 роки

Співачка Лама – різниця у віці з цивільним чоловіком 17 років

Ілона Гвоздєва та Іван Хомʼячук — різниця 4 роки

Раніше "Телеграф" писав, які відомі українські зірки шоу-бізнесу страждали від комплексів і як їм їх вдалося побороти.

Теги:
#Жінки #Знаменитості
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