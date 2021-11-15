“Куколка”: 72-летняя Пугачева поразила сеть стройными ножками в мини-юбке (фото)
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Примадонна не устает удивлять своих поклонников помолодевшим видом.
Известная певица, Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева в 72 да еще и с молодым супругом вовсе не выглядит на свой возраст.
С каждым новым снимком, что постит артистка или ее супруг, шоумен Максим Галкин, у себя на страницах в Инстаграм все больше сомневаешься, что Алле Борисовне уже 72 года.
Вот и новое фото, которое разместил у себя на странице в соцстети Галкин, лишь подтверждает вечную молодость Примадонны.
На снимке Алла Борисовна предстала с новой прической: артистка выровняла излюбленные кудряшки и убрала начес. Но больше внимания притягивает образ певицы: Пугачева предстала на фото в коротком черном платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги.
В комментариях поклонники Примадонны засыпали ее комплиментами, отмечая, что она прекрасно выглядит.
Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин женаты уже почти 10 лет. В 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек Гарри и Лизу. В прошлом году ребята первый раз пошли в школу.
Ранее, "Телеграф" писал, что 50-летнюю Кристину Орбакайте перепутали с ее 72-летней мамой — Аллой Пугачевой. Их сходство просто поражает.
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