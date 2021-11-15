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“Куколка”: 72-летняя Пугачева поразила сеть стройными ножками в мини-юбке (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Алла Пугачева и Максим Галкин Новость обновлена 15 ноября 2021, 16:59
Алла Пугачева и Максим Галкин

Примадонна не устает удивлять своих поклонников помолодевшим видом. 

Известная певица, Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева в 72 да еще и с молодым супругом вовсе не выглядит на свой возраст. 

С каждым новым снимком, что постит артистка или ее супруг, шоумен Максим Галкин, у себя на страницах в Инстаграм все больше сомневаешься, что Алле Борисовне уже 72 года. 

Вот и новое фото, которое разместил у себя на странице в соцстети Галкин, лишь подтверждает вечную молодость Примадонны. 

На снимке Алла Борисовна предстала с новой прической: артистка выровняла излюбленные кудряшки и убрала начес. Но больше внимания притягивает образ певицы: Пугачева предстала на фото в коротком черном платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги. 

В комментариях поклонники Примадонны засыпали ее комплиментами, отмечая, что она прекрасно выглядит.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин женаты уже почти 10 лет. В 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек Гарри и Лизу. В прошлом году ребята первый раз пошли в школу.

Ранее, "Телеграф" писал, что 50-летнюю Кристину Орбакайте перепутали с ее 72-летней мамой — Аллой Пугачевой. Их сходство просто поражает.

Теги:
#Алла Пугачева #Максим Галкин
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