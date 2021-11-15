"Лялечка": 72-річна Пугачова вразила мережу стрункими ніжками у міні-спідниці (фото)

Примадонна не втомлюється дивувати своїх шанувальників молодим виглядом.

Відома співачка, Примадонна російської естради Алла Борисівна Пугачова в 72 та ще й із молодим чоловіком зовсім не виглядає на свій вік.

З кожним новим знімком, що постить артистка або її чоловік, шоумен Максим Галкін, у себе на сторінках в Інстаграмі все більше сумніваєшся, що Аллі Борисівні вже 72 роки.

Ось і нове фото, яке розмістив у себе на сторінці у соцстеті Галкін, лише підтверджує вічну молодість Примадонни.

На знімку Алла Борисівна постала з новою зачіскою: артистка вирівняла улюблені кучерики і прибрала начіс. Але більше уваги привертає образ співачки: Пугачова постала на фото у короткій чорній сукні, яка підкреслила її стрункі ноги.

У коментарях шанувальники Примадонни засипали її компліментами, зазначаючи, що вона чудово виглядає.

Нагадаємо, що Алла Пугачова та Максим Галкін одружені вже майже 10 років. У 2013 році сурогатна мати народила їм двійнят Гаррі та Лізу. Минулого року хлопці вперше пішли до школи.

Раніше "Телеграф" писав, що 50-річну Христину Орбакайте переплутали з її 72-річною мамою — Аллою Пугачовою. Їхня схожість просто вражає.