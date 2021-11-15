Организатор концертов Тимати и Бузовой загадочно умер в Танзании

Вероятнее всего мужчина и его супруга отравились.

Утром 14 ноября был найден мертвым 34-летний Никита Труханов, более известный как Никита Краш. Мужчина скончался ночью, находясь у себя в номере во время путешествия с семьей в Танзанию.

Об этом сообщает kazan.kp.ru.

Труханов любил путешествовать и делал это всегда в компании своей семьи: супруги Регины и их двоих детей. И в этот раз семейство решило посетить Танзанию. Но, увы, эта поезда стала для Никиты последней.

Мертвого папу нашел утром восьмилетний сын Труханова. Мальчик пытался разбудить родителей, но те не просыпались. Мальчик позвонил дяде, брату жены Труханова, и тот "поднял" тревогу. По приходу полиции и врачей в номер к Трухановым, была констатирована смерть главы семьи, а его супругу госпитализировали. Сейчас она находится в коме. Причина смерти пока не установлена, но рабочая версия — отравление.

На странице в Инстаграм "KazanFirst" сообщается, что брат супруги Труханова рассказал, что состояние его сестры Регины уже лучше, но больше комментариев он дать не может. Дети все также остаются в Танзании, за ними присматривают знакомые.

Никита Труханов около 20 лет занимался клубно-концертной деятельностью в Казани. Он организовывал концерты Ольги Бузовой, Элджея, Тимати и других звёзд эстрады.

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