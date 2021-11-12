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Накануне дня рождения умер известный российский сатирик Виктор Коклюшкин

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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27 ноября Коклюшкину бы исполнилось 76 лет Новость обновлена 12 ноября 2021, 13:01
27 ноября Коклюшкину бы исполнилось 76 лет

Сатирик был автором монологов для Евгения Петросяна, Елены Степаненко и Клары Новиковой

В Москве 12 ноября не стало некогда популярного российского сатирика и телеведущего Виктора Коклюшкина. 

Об этом сообщают росСМИ.

Известно, что до своего 76-летия Коклюшкин не дожил две недели — день рождения у сатирика приходится на 27 ноября. Он коренной москвич, но всегда был близок по духу людям из глубинки.

Виктора Коклюшкина хорошо знает поколение, родившееся и выросшее в Советском Союзе. Именно тогда он был наиболее популярен, выступая на различных юмористических шоу со своими сатирическими монологами. Также он писал тексты для коллег по цеху — Евгения Петросяна, Елены Степаненко, Ефима Шифрина, Клары Новиковой и других.

Виктор Коклюшкин в молодости
Виктор Коклюшкин в молодости

За свою долгую жизнь Коклюшкин успел побывать не только артистом разговорного жанра, но даже поработал инженером по охране. Какое-то время занимался реставрацией исторических и культурных памятников.

В авторской копилке Виктора Коклюшкина — множество пьес и программ, а также серии монологов. Наиболее узнаваемым сатирик был благодаря фразам "Алло, Люся?" и "Мы с Петькой…".

С 2012 по 2016 годы юморист даже имел собственную колонку в газете "Аргументы и факты", а в 2020-м — попал в скандал вместе с Евгением Петросяном. С последним, к слову, Коклюшкин даже судился из-за ошибки газетчиков.

Известно, что за свою жизнь он был женат дважды, имеет двух детей и не менее пяти внуков. В дочери и сыне артист души не чаял, но сам себя характеризовал как плохого деда — потому что не хватало времени на малышей.

Причина смерти Виктора Коклюшкина пока не разглашается. Прощание с артистом должно состояться в ближайшие дни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в начале ноября из жизни ушел известный украинский политик Ефим Звягельский. Попрощаться с народным депутатом практически всех созывов пришло немало людей.

Теги:
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