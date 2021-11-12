Напередодні дня народження помер відомий російський сатирик Віктор Коклюшкін

Сатирик був автором монологів для Євгена Петросяна, Олени Степаненко та Клари Новікової

У Москві 12 листопада не стало колись популярного російського сатирика та телеведучого Віктора Коклюшкіна.

Про це повідомляють росЗМІ.

Відомо, що до свого 76-річчя Коклюшкін не дожив два тижні – день народження у сатирика припадає на 27 листопада. Він корінний москвич, але завжди був близький за духом людям із глибинки.

Віктора Коклюшкіна добре знає покоління, яке народилося і виросло в Радянському Союзі. Саме тоді він був найбільш відомим, виступаючи на різних гумористичних шоу зі своїми сатиричними монологами. Також він писав тексти для колег по цеху — Євгена Петросяна, Олени Степаненко, Юхима Шифріна, Клари Новікової та інших.

Віктор Коклюшкін у молодості

За своє довге життя Коклюшкін встиг побувати не лише артистом розмовного жанру, а й навіть попрацював інженером з охорони. Якийсь час займався реставрацією історичних та культурних пам’яток.

В авторській скарбничці Віктора Коклюшкіна безліч п’єс і програм, а також серії монологів. Найбільш впізнаваним сатирик був завдяки фразам "Алло, Люсю?" і "Ми з Петькою...".

Із 2012 по 2016 роки гуморист навіть мав власну колонку в газеті "Аргументи та факти", а 2020-го — потрапив у скандал разом із Євгеном Петросяном. З останнім, до речі, Коклюшкін навіть судився через помилку газетярів.

Відомо, що за своє життя він був одружений двічі, має двох дітей та не менше п’яти онуків. У дочці та сині артист душі не сподівався, але сам себе характеризував як поганого діда — бо не вистачало часу на малечу.

Причина смерті Віктора Коклюшкіна поки що не розголошується. Прощання з артистом має відбутися найближчими днями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що на початку листопада з життя пішов відомий український політик Юхим Звягельський. Попрощатися з народним депутатом практично всіх скликань прийшло чимало людей.