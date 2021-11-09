Прийшов навіть Ахметов: як у Києві попрощалися з Юхимом Звягільським (ексклюзивні фото та відео)
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Прощання провели у будівлі Кабміну на Інститутській.
Проводити в останній шлях колишнього народного депутата восьми скликань Верховної Ради Юхима Звягільського, який напередодні помер від наслідків коронавірусу, прийшов бізнесмен та екс-нардеп Рінат Ахметов та інші політики.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.
Прощання з одним із найвідоміших політиків родом із Донецька триває у клубі Кабінету міністрів на Інститутській.
Віддати шану Звягільському приходили також ексспікер Дмитро Разумков та його наступник на посаді Руслан Стефанчук, міський голова Києва Віталій Кличко, віцеспікер Олександр Корнієнко та нардеп Юлія Тимошенко.
На прощанні є члени сім’ї померлого.
Рінат Ахметов висловив свої співчуття.
Юхим Звягільський мав численні державні нагороди як незалежної України, так і СРСР. Він мав звання Героя України. Саме тому біля його тіла чергувала почесна варта.
Прощання з політиком тривало до 12 години дня. Зазначимо, що коронавірус у 88-річного політика викликав проблеми із серцем.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українське культурне життя втратило кількох діячів, тож у столиці помер театральний керівник Віталій Малахов, а у Львові за загадкових обставин помер Юрій Силицький — директор музею.