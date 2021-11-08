На Львівщині знайшли мертвим заступника директора історичного музею: поліція не виключає самогубство

Офіційна причина смерті досі не афішується

Під Львовом правоохоронці знайшли тіло заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького. Напередодні чоловік пішов із дому та більше з рідними не зв’язувався.

Подробиці повідомляє видання ZAXID.NET.

Відомо, що у суботу, 6 листопада, рідні востаннє бачились із Юрієм Сілецьким. Потім він виїхав з будинку, який знаходиться у Винниках, та начебто попрямував до Тернополя.

Тіло 38-річного чоловіка відшукали 7 листопада у лісі неподалік села Лагодів. Повідомляється, що разом із загиблим був і його автомобіль.

Інформацію про смерть колеги підтвердила і заступник директора Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького Леся Гарасим.

Офіційно причину смерті, як і раніше, не озвучують, хоча з власних джерел місцевим журналістам вдалося дізнатися — поліція нібито розслідує цю справу як самогубство.

Слід зазначити, що у покійного Юрія Силецького залишилися дружина та двоє дітей. Більшість знайомих кажуть, що знали його як світлу і позитивну людину, а тому звістка про його смерть стала для них справжнім ударом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пішов із життя легендарний ветеран Другої світової війни Іван Залужний. На момент смерті йому виповнилося 103 роки.