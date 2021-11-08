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На Львовщине нашли мертвым замдиректора исторического музея: полиция не исключает самоубийство

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Друзья и знакомые характеризуют Юрия Силецкого как доброго и позитивного человека Новость обновлена 08 ноября 2021, 11:20
Друзья и знакомые характеризуют Юрия Силецкого как доброго и позитивного человека

Официальная причина смерти до сих пор не афишируется

Под Львовом правоохранители отыскали тело заместителя директора Львовского исторического музея Юрия Силецкого. Накануне мужчина ушел из дому и больше с родными не связывался.

Подробности сообщает издание ZAXID.NET.

Известно, что в субботу, 6 ноября, родные в последний раз виделись с Юрием Силецким. Затем он уехал из дома, который находится в Винниках, якобы в направлении Тернополя.

Тело 38-летнего мужчины отыскали 7 ноября в лесу неподалеку села Лагодив. Сообщается, что вместе с погибшим был и его автомобиль.

Информацию о смерти коллеги подтвердила и заместительница директора Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого Леся Гарасим. 

Официально причину смерти по-прежнему не озвучивают, хотя из собственных источников местным журналистам удалось узнать — полиция якобы расследует это дело как самоубийство.

Следует отметить, что у покойного Юрия Силецкого остались жена и двое детей. Большинство знакомых говорят, что знали его как светлого и позитивного человека, а потому известие о его смерти стало для них настоящим ударом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ушел из жизни легендарный ветеран Второй мировой войны Иван Залужный. На момент смерти ему исполнилось 103 года.

Теги:
#Львов #Музей #Смерть
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