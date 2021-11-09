Пришел даже Ахметов: как в Киеве простились с Ефимом Звягильским (эксклюзивные фото и видео)
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Прощание провели в здании Кабмина на Институтской.
Проводить в последний путь бывшего народного депутата восьми созывов Верховной Рады Ефима Звягильского, который накануне умер от последствий коронавируса, пришел бизнесмен и экс-нардеп Ринат Ахметов и другие политики.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.
Прощание с одним из наиболее известных политиков родом из Донецка продолжается в клубе Кабинета министров на Институтской.
Отдать дань уважения Звягильскому приходили также экс-спикер Дмитрий Разумков и его преемник на посту Руслан Стефанчук, городской голова Киева Виталий Кличко,вице-спикер Александр Корниенко и нардеп Юлия Тимошенко.
На прощании присутствуют члены семьи умершего.
Ринат Ахметов выразил им свои соболезнования.
Ефим Звягильский обладал многочисленными государственными наградами как независимой Украины, так и СССР. Он носил звание Героя Украины. Именно по-этому у его тела дежурил почетный караул.
Прощание с политиком длилось до 12 часов дня. Отметим, что коронавирус у 88-летнего политика вызвал проблемы с сердцем.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская культурная жизнь потеряла нескольких деятелей, так в столице умер театральный руководитель Виталий Малахов, а во Львове при загадочных обстоятельствах умер Юрий Силецкий — директор музея.
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