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Пришел даже Ахметов: как в Киеве простились с Ефимом Звягильским (эксклюзивные фото и видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Портрет Ефима Звягильского. Новость обновлена 09 ноября 2021, 12:23
Портрет Ефима Звягильского.

Прощание провели в здании Кабмина на Институтской.

Проводить в последний путь бывшего народного депутата восьми созывов Верховной Рады Ефима Звягильского, который накануне умер от последствий коронавируса, пришел бизнесмен и экс-нардеп Ринат Ахметов и другие политики. 

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий. 

Ринат Ахметов на прощании с Ефимом Звягильским
Ринат Ахметов на прощании с Ефимом Звягильским

Прощание с одним из наиболее известных политиков родом из Донецка продолжается в клубе Кабинета министров на Институтской. 

Прощание с Ефимом Звягильским
Прощание с Ефимом Звягильским
Ефиму Звягильскому отдают дань уважения
Ефиму Звягильскому отдают дань уважения
На прощании многие не могут сдержать эмоции
На прощании многие не могут сдержать эмоции
Со Звягильским прощались в течение двух часов
Со Звягильским прощались в течение двух часов
Ринат Ахметов на прощании с Ефимом Звягильским
Ринат Ахметов на прощании с Ефимом Звягильским

Отдать дань уважения Звягильскому приходили также экс-спикер Дмитрий Разумков и его преемник на посту Руслан Стефанчук, городской голова Киева Виталий Кличко,вице-спикер Александр Корниенко и нардеп Юлия Тимошенко. 

На прощании присутствуют члены семьи умершего. 

Родственники умершего
Родственники умершего

Ринат Ахметов выразил им свои соболезнования. 

Ринат Ахметов выражает соболезнования семье Звягильского
Ринат Ахметов выражает соболезнования семье Звягильского

Ефим Звягильский обладал многочисленными государственными наградами как независимой Украины, так и СССР. Он носил звание Героя Украины. Именно по-этому у его тела дежурил почетный караул.

Награды Ефима Звягильского выставлены на обозрение
Награды Ефима Звягильского выставлены на обозрение
На прощании возле гроба экс-нардепа почетный караул
На прощании возле гроба экс-нардепа почетный караул
Траурные венки от супруги, родственников, коллег
Траурные венки от супруги, родственников, коллег

Прощание с политиком длилось до 12 часов дня. Отметим, что коронавирус у 88-летнего политика вызвал проблемы с сердцем. 

Ринат Ахметов на прощании
Ринат Ахметов на прощании

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская культурная жизнь потеряла нескольких деятелей, так в столице умер театральный руководитель Виталий Малахов, а во Львове при загадочных обстоятельствах умер Юрий Силецкий — директор музея. 

Теги:
#Ринат Ахметов #Прощание #Ефим Звягильский
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