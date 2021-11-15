Організатор концертів Тіматі та Бузової загадково помер у Танзанії.

Найімовірніше чоловік та його дружина отруїлися.

Вранці 14 листопада був знайдений мертвим 34-річний Микита Труханов, відоміший як Микита Краш. Чоловік помер вночі, перебуваючи в номері під час подорожі з сім’єю до Танзанії.

Про це повідомляє kazan.kp.ru.

Труханов любив подорожувати і робив це завжди у компанії своєї сім’ї: подружжя Регіни та їхніх двох дітей. І цього разу сімейство вирішило відвідати Танзанію. Але, на жаль, ця поїзда стала для Микити останньою.

Мертвого тата знайшов уранці восьмирічний син Труханова. Хлопчик намагався розбудити батьків, але ті не прокидалися. Хлопчик зателефонував дядькові, братові дружини Труханова, і той "підняв" на сполох. Після приходу поліції та лікарів у номер до Труханових було констатовано смерть глави сім’ї, а його дружину госпіталізували. Нині вона перебуває у комі. Причину смерті поки не встановлено, але робоча версія — отруєння.

На сторінці в Інстаграм KazanFirst повідомляється, що брат дружини Труханова розповів, що стан його сестри Регіни вже кращий, але більше коментарів він дати не може. Діти також залишаються в Танзанії, за ними наглядають знайомі.

Микита Труханов близько 20 років займався клубно-концертною діяльністю у Казані. Він організовував концерти Ольги Бузової, Елджея, Тіматі та інших зірок естради.

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