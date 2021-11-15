Крысиный король: что это такое и почему он всем так интересен

Что такое крысиный король: редкий феномен, злодей из мультфильма или популярный стример?

Вот уже неделю пользователи сети "штурмуют" поисковик с запросами о крысином короле. Многих интересует что это такое и как он выглядит. Почему появился такой спрос на эту тему, читайте далее.

Что такое крысиный король?

Если взять научную тематику и заглянуть в Википедию, то крысиный король — это достаточно редкое явление, когда несколько мышек, живущих в одной норе, запутываются или срастаются хвостами, в результате чего не могут разделиться.

Также, Крысиный король — это злодей из популярного мультфильма "Черепашки Ниндзя". Он — в прошлом ученый, который экспериментируя с крысами превратился в чудовище, напоминающее скелет. Он не может видеть, но может управлять крысами телепатически.

И на этом еще не конец. Крысиный король — это прозвище одного из самых популярных стримеров СНГ по ДОТА 2.

Что же именно вызвало бурный интерес в сети — непонятно.

Как выглядит крысиный король?

Опять пройдемся по порядку.

Крысиный король в природе:

Реальный Крысиный король в Зоологическом музее Страсбурга

Крысиный король в мультфильме:

Крысиный король из Черепашек Ниндзя

Крысиный король — стример:

Крысиный король - стример Стрей

Крысиный король Ставрополь

Возможно, одной из причин "популярности" крысиного короля стало видео, которое опубликовал житель Ставрополя. Во время полива арбузов на поле он обнаружил интересное явление: пятерых полевых мышат, связанных хвостами в один узел. Так как мужчина не знал о понятии "крысиный король", он посчитал, что это сделала мама-мышь, чтобы ее детеныши не потерялись.

Крысиный король: видео

Если вы любитель киберспорта, а в особенности ДОТА 2, то вы наверняка знаете такого стримера, как Стрей. Среди "своих" его называют именно "крысиным королем". У него есть свой ютуб-канал, на котором он публикует нарезки со стримов игры в ДОТА 2.

Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика 18+!!!

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